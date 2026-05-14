¿Cuál es el salario de un playero de YPF en mayo de 2026?

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, los playeros de YPF en Argentina mantienen un sueldo básico de $1.350.389 tras el fracaso de las paritarias entre el sindicato Soesgype y las cámaras del sector.
- La falta de acuerdo en abril congeló los haberes en los valores del periodo previo. Actualmente, la jornada se paga $51.938, mientras que un encargado percibe un total de $1.401.901.
- El gremio busca reabrir el diálogo para mitigar el impacto inflacionario. Se espera que las negociaciones se retomen pronto para definir nuevos aumentos y dar previsibilidad al rubro.
Las negociaciones entre el sindicato Soesgype y las cámaras empresarias del sector de combustibles terminaron sin acuerdo durante el mes de abril. Debido a este estancamiento en las paritarias, los empleados de cadenas como YPF, Axion y Shell perciben durante mayo los mismos haberes que el mes anterior, sin ninguna actualización.
De esta manera, el sueldo básico para un operador de playa permanece fijado en $1.350.389,10 mensuales, cifra que se desglosa en un valor de $51.938,04 por jornada laboral y $6.492,26 por cada hora de servicio.
Ante la falta de un nuevo consenso, las escalas salariales vigentes corresponden a los valores establecidos en el último tramo de aumentos del periodo previo. El gremio y la patronal mantienen abierta la mesa de diálogo con el objetivo de definir una suba que compense el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores. Por el momento, la incertidumbre persiste sobre la fecha exacta del próximo aumento, aunque ambas partes planean retomar las conversaciones en los días venideros para destrabar la discusión y actualizar los haberes del personal de estaciones de servicio.
- Encargados: $1.401.901,95 por mes, $53.919 por jornada y $6.739,91 por hora
- Administrativos: $1.372.530,89 por mes, $52.789 por jornada y $6.598,71 por hora
- Operador de servicio: $1.368.014,73 por mes, $52.615,95 por jornada y $6.576,99 por hora
- Operador de Playa: $1.350.389,10 por mes, $51.938,04 por jornada y $6.492,26 por hora
- Operador Auxiliar: $1.312.961,90 por mes, $50.498 por jornada y $6.312,32 por hora
- Conductor: $1.340.735,20 por mes, $51.566 por jornada y $6.445.84 por hora
- Operador Int. y Anexos: $1.235.047,32 por mes, $49.401,89 por jornada y $6.422.25 por hora
- Sereno: $1.346.880,09 por mes, $51.803,08 por jornada y $6.427,39 por hora.