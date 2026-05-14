¿Cuál es el salario de un playero de YPF en mayo de 2026?

Ante la falta de un nuevo consenso, las escalas salariales vigentes corresponden a los valores establecidos en el último tramo de aumentos del periodo previo. El gremio y la patronal mantienen abierta la mesa de diálogo con el objetivo de definir una suba que compense el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores. Por el momento, la incertidumbre persiste sobre la fecha exacta del próximo aumento, aunque ambas partes planean retomar las conversaciones en los días venideros para destrabar la discusión y actualizar los haberes del personal de estaciones de servicio.