Qué industria ofrece sueldos de $14 millones y no logra cubrir puestos

Resumen para apurados
- El sector de oil & gas en Vaca Muerta ofrece sueldos de $14 millones, pero el 64% de las firmas no cubre vacantes por falta de perfiles técnicos calificados en Argentina.
- La producción de petróleo creció 35,5% interanual, generando un superávit energético récord. Neuquén sumó 21.000 habitantes y expande su infraestructura ante la alta demanda.
- Se proyecta una demanda de hasta 17.000 nuevos trabajadores. Vaca Muerta se consolida como activo estratégico, forzando a empresas a dolarizar salarios y relocalizar personal.
Una industria en Argentina tiene sueldos de hasta $14 millones y aun así faltan cubrir puestos de trabajo clave. Se trata del sector de oil & gas, con Vaca Muerta como centro del crecimiento.
La producción de petróleo en Vaca Muerta creció 35,5% interanual en enero de 2026 y se acercó a los 900.000 barriles diarios, con proyección de superar el millón antes de fin de año.
El impacto ya se refleja en la macroeconomía: Argentina revirtió el déficit energético y alcanzó un superávit récord de U$S 2.405 millones, según la Secretaría de Energía. Las reservas disponibles cubren más de un siglo de consumo de petróleo y más de dos siglos de gas natural, lo que posiciona a Vaca Muerta como activo estratégico en la región.
Los sueldos en el sector energético
El auge también reconfiguró el mercado laboral. Los gerentes de planta perciben entre $7,5 y $10 millones brutos mensuales en empresas medianas y hasta $14 millones en grandes compañías, de acuerdo con la consultora Michael Page. Los bonos anuales equivalen a entre dos y cinco salarios. En jefaturas, los ingresos van de $5 a $8 millones según el tamaño de la firma.
Las áreas técnicas replican esa escala. Gerentes de seguridad, higiene y medio ambiente cobran entre $7 y $12 millones, mientras que mantenimiento y supply chain alcanzan cifras similares. En ventas B2B, los sueldos tocan el techo del sector: hasta $14 millones mensuales más bonos de hasta cinco salarios. Las empresas empezaron a dolarizar parcialmente los paquetes para posiciones críticas.
En los perfiles operativos, el informe de ManpowerGroup marca que los técnicos sin diagrama ganan entre $2,9 y $4,2 millones netos, mientras que con esquemas rotativos llegan a $5 millones. Los operadores perciben entre $4 y $7 millones. Los ingenieros junior arrancan entre $5 y $8 millones, y los especialistas alcanzan el máximo salarial del sector, en torno a $14 millones.
La contracara es la escasez de talento. El 64% de las empresas energéticas no logra cubrir vacantes en Argentina. La falta de perfiles obliga a ofrecer relocalización, capacitación acelerada y esquemas laborales flexibles para captar trabajadores calificados.
El crecimiento impacta de lleno en la estructura social de Neuquén. La provincia sumó 21.000 habitantes en 2025, abrió 160 aulas y expandió infraestructura urbana y vial. Ya ocupa el cuarto lugar en aporte al PBI y en exportaciones, por encima de Mendoza y Chubut.
Las proyecciones oficiales anticipan más presión sobre el mercado laboral. El desarrollo de Vaca Muerta demandará 14.000 nuevos trabajadores en los próximos años y hasta 17.000 si se consideran jubilaciones previstas.