Qué industria ofrece sueldos de $14 millones y no logra cubrir puestos

El impacto ya se refleja en la macroeconomía: Argentina revirtió el déficit energético y alcanzó un superávit récord de U$S 2.405 millones, según la Secretaría de Energía. Las reservas disponibles cubren más de un siglo de consumo de petróleo y más de dos siglos de gas natural, lo que posiciona a Vaca Muerta como activo estratégico en la región.