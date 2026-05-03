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Se separaron Pampita y Martín Pepa: el mensaje íntimo que confirmó la ruptura

Carolina Ardohain confirmó su separación del polista Martín Pepa tras casi dos años de relación. El mensaje privado que se filtró expuso la sorpresa y el dolor de la modelo, que viajó a Miami para refugiarse con amigos.

Pampita y Martín Pepa se separaron tras casi dos años de relación Pampita y Martín Pepa se separaron tras casi dos años de relación Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pampita y el polista Martín Pepa terminaron su relación de dos años. La modelo confirmó la ruptura por un mensaje privado, admitiendo que no esperaba la decisión de su pareja.
  • La primicia surgió en América TV tras meses de romance iniciado en 2024. El desgaste del vínculo habría llevado a Pepa a terminar el noviazgo que parecía consolidado ante la prensa.
  • El hecho genera fuerte repercusión en el espectáculo local. Pampita viajó a Miami para refugiarse en su círculo íntimo tras enfrentar otro proceso de separación mediática.
Resumen generado con IA

La relación entre Pampita, y el polista Martín Pepa llegó a su fin luego de varios meses de romance. La noticia fue confirmada en medio de rumores que circulaban desde hacía días en programas de espectáculos y generó fuerte repercusión en el mundo del entretenimiento argentino.

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La primicia fue dada por Yanina Latorre durante una emisión de Sálvese Quien Pueda, por América TV, y más tarde amplió detalles en su programa radial. Según reveló la conductora, la propia modelo habría confirmado la ruptura en un mensaje privado enviado a una persona cercana. “Sí, me separé. No me lo esperaba”, habría escrito Pampita, dejando en evidencia la sorpresa y el impacto emocional que le provocó la decisión.

Qué se sabe de la separación entre Pampita y Martín Pepa

De acuerdo con la información difundida, la ruptura se habría producido durante los últimos días de abril de 2026. La relación, que había comenzado a principios de octubre de 2024 tras el divorcio de Pampita con Roberto García Moritán, parecía consolidada con viajes, encuentros familiares y apariciones públicas juntos.

Sin embargo, el vínculo habría sufrido un desgaste repentino. Según deslizó Yanina Latorre, la decisión de terminar la relación habría partido de Martín Pepa.

Las declaraciones generaron un fuerte impacto entre los seguidores de la modelo, especialmente porque en distintas entrevistas Pampita se había mostrado feliz y entusiasmada con esta nueva etapa sentimental.

El viaje de Pampita a Miami tras la ruptura

Luego de conocerse la separación, trascendió que Carolina Ardohain viajó a Miami acompañada por amigos cercanos para atravesar este momento personal.

En el mensaje filtrado, la modelo habría contado que decidió alejarse unos días para despejarse y recuperarse emocionalmente. La situación revive además el recuerdo de su mediática separación de Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija Anita y mantuvo una relación muy expuesta públicamente.

Aunque ninguno de los protagonistas realizó declaraciones oficiales en redes sociales hasta el momento, la noticia rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en el ambiente artístico y televisivo argentino.

Temas Carolina "Pampita" Ardohain
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