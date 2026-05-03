Se separaron Pampita y Martín Pepa: el mensaje íntimo que confirmó la ruptura

La primicia fue dada por Yanina Latorre durante una emisión de Sálvese Quien Pueda, por América TV, y más tarde amplió detalles en su programa radial. Según reveló la conductora, la propia modelo habría confirmado la ruptura en un mensaje privado enviado a una persona cercana. “Sí, me separé. No me lo esperaba”, habría escrito Pampita, dejando en evidencia la sorpresa y el impacto emocional que le provocó la decisión.