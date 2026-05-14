Secciones

La inflación de abril fue del 2,6% con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumula un alza de 12,3% en el año.

SociedadActualidad

Qué dice la psicología sobre las personas que todavía usan calendarios de papel

Especialistas en psicología y neurociencia explican por qué muchas personas siguen usando calendarios de papel para organizarse.

Según la ciencia, usar calendarios de papel cambia la forma de recordar y organizarse Según la ciencia, usar calendarios de papel cambia la forma de recordar y organizarse Unsplash
Por Mercedes Mosca Hace 8 Min

Aunque las agendas digitales y aplicaciones como Google Calendar dominan la organización cotidiana, millones de personas siguen prefiriendo los calendarios y anotadores de papel para registrar fechas, tareas y compromisos. Lo que para algunos parece una costumbre anticuada, para la psicología y la neurociencia tiene una explicación mucho más profunda.

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

Diversas investigaciones sostienen que escribir a mano no solo ayuda a organizar mejor la información, sino que también modifica la forma en que el cerebro procesa, recuerda y percibe el tiempo.

Por qué escribir en papel ayuda a recordar mejor

Uno de los aspectos centrales está relacionado con la escritura manual. Cuando una persona anota una fecha o una tarea en papel, el cerebro trabaja de manera más activa que frente a una pantalla.

Además de procesar el contenido, también intervienen el movimiento de la mano, la ubicación espacial de la información y el contacto físico con el papel. Esa combinación genera una codificación mental más profunda y favorece la memoria a largo plazo.

Un estudio realizado por la Universidad de Tokio detectó que quienes toman notas en papel muestran una activación cerebral más intensa al momento de recordar información. Los investigadores explicaron que el papel ofrece “claves espaciales, táctiles y motoras” que ayudan a fortalecer el recuerdo y mejorar la organización mental.

Los rasgos que suelen compartir quienes usan agendas de papel

Especialistas en comportamiento y neurociencia señalan que las personas que continúan utilizando calendarios físicos suelen valorar más el orden, la planificación y la simplicidad.

En muchos casos, también buscan mantener una relación menos acelerada con las tareas diarias y reducir la dependencia constante de las pantallas y notificaciones digitales.

Otro rasgo frecuente es la necesidad de claridad mental. Anotar actividades de forma manual ayuda a descargar información de la mente y disminuir la sensación de saturación tecnológica. Algunos expertos consideran incluso que escribir a mano funciona como una pausa cognitiva en medio de un entorno dominado por la automatización y la hiperconectividad.

Cómo cambia la percepción del tiempo con un calendario físico

Los investigadores también sostienen que los calendarios de papel modifican la manera en que las personas perciben el paso del tiempo y organizan sus prioridades. A diferencia de las aplicaciones móviles, donde los recordatorios aparecen de manera instantánea y luego desaparecen, las fechas en un calendario físico permanecen visibles de forma constante.

Esa presencia visual y espacial ayudaría a anticipar mejor los eventos, mantener objetivos más claros y construir una relación más consciente con la planificación cotidiana.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre
1

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes
2

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura
3

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana
4

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
5

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Ranking notas premium
Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
1

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
2

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
3

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

El riesgo político de tensar las relaciones
4

El riesgo político de tensar las relaciones

Dos tucumanas en la frontera espacial del estudio del Parkinson
5

Dos tucumanas en la frontera espacial del estudio del Parkinson

Más Noticias
Emotiva liberación en Tucumán: un cóndor andino regresó a su hábitat natural

Emotiva liberación en Tucumán: un cóndor andino regresó a su hábitat natural

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema buffer

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema "buffer"

Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

El tiempo en Tucumán: el otoño regalará otra tarde soleada

El tiempo en Tucumán: el otoño regalará otra tarde soleada

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Comentarios