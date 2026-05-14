Qué dice la psicología sobre las personas que todavía usan calendarios de papel

Cómo cambia la percepción del tiempo con un calendario físico

Los investigadores también sostienen que los calendarios de papel modifican la manera en que las personas perciben el paso del tiempo y organizan sus prioridades. A diferencia de las aplicaciones móviles, donde los recordatorios aparecen de manera instantánea y luego desaparecen, las fechas en un calendario físico permanecen visibles de forma constante.