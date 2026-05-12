La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

Una pila de libros sin terminar, el gimnasio abandonado a las dos semanas, cursos online detenidos en el tercer módulo y proyectos eternamente “en proceso”. Durante años, este comportamiento fue asociado con la falta de disciplina o la pereza. Sin embargo, la psicología y la neurociencia ofrecen hoy una explicación diferente: muchas personas se vuelven adictas al entusiasmo inicial de cada nuevo proyecto.