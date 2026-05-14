Científicos alertan por un posible colapso de una corriente oceánica clave para el clima mundial

Resumen para apurados
- Investigadores alertaron en la revista Science que la corriente oceánica AMOC podría perder el 50% de su fuerza antes de fin de siglo, amenazando la estabilidad del clima mundial.
- El equipo de Valentin Portmann analizó la salinidad del Atlántico Sur y detectó que el sistema se debilita más rápido de lo previsto debido al impacto del calentamiento global.
- El colapso alteraría lluvias globales y provocaría sequías graves en regiones como el Sahel. Esto obliga a replantear urgentemente las estrategias de adaptación climática mundial.
Un estudio científico encendió las alarmas sobre el futuro climático del planeta. Investigadores advirtieron que la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC), uno de los sistemas oceánicos más importantes de la Tierra, podría debilitarse mucho más rápido y con mayor intensidad de lo que se creía hasta ahora.
La investigación, publicada en la revista Science, sostiene que esta enorme corriente marina perdería cerca del 50% de su fuerza antes de finales de siglo, un escenario que podría alterar patrones climáticos en distintas regiones del mundo.
Qué es la AMOC y por qué preocupa a los científicos
La AMOC funciona como una gigantesca cinta transportadora oceánica que distribuye calor entre diferentes partes del planeta. Gracias a este sistema de corrientes, se regulan temperaturas, lluvias y fenómenos climáticos a escala global.
Los expertos consideran que su estabilidad es fundamental para mantener el equilibrio climático de la Tierra. Sin embargo, el avance del cambio climático y las alteraciones en la salinidad del océano estarían afectando su funcionamiento.
El investigador Valentin Portmann y su equipo compararon modelos climáticos tradicionales con nuevas observaciones directas del Atlántico. Según explicaron, uno de los hallazgos principales surgió tras corregir errores relacionados con la salinidad superficial del Atlántico Sur.
A partir de esos datos, concluyeron que el debilitamiento de la corriente podría ser mucho más severo que el proyectado anteriormente.
Cuáles podrían ser las consecuencias del debilitamiento de la AMOC
Los científicos advirtieron que el impacto de este fenómeno no se limitaría a una región específica, sino que tendría efectos globales sobre el clima y los ecosistemas.
Una de las principales preocupaciones está vinculada a la alteración de los patrones de lluvia en distintas partes del mundo. El estudio señala que la desaceleración de la AMOC podría desplazar hacia el ecuador la llamada zona de convergencia intertropical, una franja clave para la formación de precipitaciones.
Este cambio afectaría especialmente a regiones vulnerables como el Sahel africano, donde podría aumentar la sequía y agravarse los problemas vinculados a la agricultura y la seguridad alimentaria.
El cambio climático y los nuevos desafíos globales
Los autores del estudio remarcaron que estos hallazgos representan un desafío importante para las futuras estrategias de adaptación frente al calentamiento global.
El posible debilitamiento de la AMOC vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de monitorear los sistemas oceánicos y comprender cómo el cambio climático puede desencadenar transformaciones profundas en el funcionamiento del planeta.