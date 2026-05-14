Secciones
SociedadActualidad

Científicos alertan por un posible colapso de una corriente oceánica clave para el clima mundial

Una nvestigación publicada en la revista Science sostiene que esta enorme corriente marina perdería cerca del 50% de su fuerza antes de finales de siglo

La principal corriente oceánica que regula el clima muestra señales de colapso La principal corriente oceánica que regula el clima muestra señales de colapso El País
Por Mercedes Mosca Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Investigadores alertaron en la revista Science que la corriente oceánica AMOC podría perder el 50% de su fuerza antes de fin de siglo, amenazando la estabilidad del clima mundial.
  • El equipo de Valentin Portmann analizó la salinidad del Atlántico Sur y detectó que el sistema se debilita más rápido de lo previsto debido al impacto del calentamiento global.
  • El colapso alteraría lluvias globales y provocaría sequías graves en regiones como el Sahel. Esto obliga a replantear urgentemente las estrategias de adaptación climática mundial.
Resumen generado con IA

Un estudio científico encendió las alarmas sobre el futuro climático del planeta. Investigadores advirtieron que la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC), uno de los sistemas oceánicos más importantes de la Tierra, podría debilitarse mucho más rápido y con mayor intensidad de lo que se creía hasta ahora.

Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

La investigación, publicada en la revista Science, sostiene que esta enorme corriente marina perdería cerca del 50% de su fuerza antes de finales de siglo, un escenario que podría alterar patrones climáticos en distintas regiones del mundo.

Qué es la AMOC y por qué preocupa a los científicos

La AMOC funciona como una gigantesca cinta transportadora oceánica que distribuye calor entre diferentes partes del planeta. Gracias a este sistema de corrientes, se regulan temperaturas, lluvias y fenómenos climáticos a escala global.

Los expertos consideran que su estabilidad es fundamental para mantener el equilibrio climático de la Tierra. Sin embargo, el avance del cambio climático y las alteraciones en la salinidad del océano estarían afectando su funcionamiento.

El investigador Valentin Portmann y su equipo compararon modelos climáticos tradicionales con nuevas observaciones directas del Atlántico. Según explicaron, uno de los hallazgos principales surgió tras corregir errores relacionados con la salinidad superficial del Atlántico Sur.

A partir de esos datos, concluyeron que el debilitamiento de la corriente podría ser mucho más severo que el proyectado anteriormente.

Cuáles podrían ser las consecuencias del debilitamiento de la AMOC

Los científicos advirtieron que el impacto de este fenómeno no se limitaría a una región específica, sino que tendría efectos globales sobre el clima y los ecosistemas.

Una de las principales preocupaciones está vinculada a la alteración de los patrones de lluvia en distintas partes del mundo. El estudio señala que la desaceleración de la AMOC podría desplazar hacia el ecuador la llamada zona de convergencia intertropical, una franja clave para la formación de precipitaciones.

Este cambio afectaría especialmente a regiones vulnerables como el Sahel africano, donde podría aumentar la sequía y agravarse los problemas vinculados a la agricultura y la seguridad alimentaria.

El cambio climático y los nuevos desafíos globales

Los autores del estudio remarcaron que estos hallazgos representan un desafío importante para las futuras estrategias de adaptación frente al calentamiento global.

El posible debilitamiento de la AMOC vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de monitorear los sistemas oceánicos y comprender cómo el cambio climático puede desencadenar transformaciones profundas en el funcionamiento del planeta.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre
1

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes
2

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura
3

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
4

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema buffer
5

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema "buffer"

Ranking notas premium
Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
1

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
5

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Más Noticias
YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema buffer

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema "buffer"

Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

El tiempo en Tucumán: el otoño regalará otra tarde soleada

El tiempo en Tucumán: el otoño regalará otra tarde soleada

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Comentarios