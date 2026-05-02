Detectan una fractura inédita en el fondo del océano Pacífico: qué significa para la Tierra

Un equipo internacional de investigadores confirmó un hallazgo geológico que sorprendió a la comunidad científica: el suelo oceánico del noroeste del océano Pacífico está atravesando un proceso activo de fracturación tectónica. El fenómeno fue identificado en una zona de subducción donde las placas Juan de Fuca y Explorer se deslizan por debajo de la placa norteamericana.