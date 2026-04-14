El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

Adentrarse en la Laguna del Carbón es descender unos 105 metros hacia el pasado. En este punto, donde el mar ya superó con creces la altura del suelo, el período Triásico se reserva intacto, obligando al visitante a permanecer atento por si alguna especie de otro tiempo asoma en el horizonte. Ubicada en el este de la provincia de Santa Cruz, la laguna es el punto más bajo de Argentina y de todo el continente americano; un paisaje avasallante de inmensidad salina y aridez que remite de inmediato a otros tiempos geológicos.