Secciones
SociedadTurismo

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

La inquietud de caminar sobre una superficie en la que debería haber océano hace de la Laguna del Carbón un lugar fascinante.

El Gran Bajo de San Julián guarda una de las depresiones más impresionantes del mundo. El Gran Bajo de San Julián guarda una de las depresiones más impresionantes del mundo. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Laguna del Carbón, en Santa Cruz, es el punto más bajo de América con 105 metros bajo el nivel del mar, ubicada en el Gran Bajo de San Julián como una depresión geográfica única.
  • Situada a 48 km de Puerto San Julián, esta cuenca endorreica preserva fósiles del Triásico y bosques petrificados, moldeados por la evaporación constante en un entorno árido.
  • Como el séptimo punto más profundo del mundo, el sitio atrae a científicos y turistas por su valor geológico y paleontológico, desafiando la percepción del tiempo y el relieve.
Resumen generado con IA

Adentrarse en la Laguna del Carbón es descender unos 105 metros hacia el pasado. En este punto, donde el mar ya superó con creces la altura del suelo, el período Triásico se reserva intacto, obligando al visitante a permanecer atento por si alguna especie de otro tiempo asoma en el horizonte. Ubicada en el este de la provincia de Santa Cruz, la laguna es el punto más bajo de Argentina y de todo el continente americano; un paisaje avasallante de inmensidad salina y aridez que remite de inmediato a otros tiempos geológicos.

Un puerto fantasma que yacía bajo el agua: las ruinas de una popular villa turística que fue arrasada por la laguna

Un puerto fantasma que yacía bajo el agua: las ruinas de una popular villa turística que fue arrasada por la laguna

Aunque en la mayoría de las mediciones y referencias geográficas acostumbramos a encontrarnos con la preposición “sobre”, aquí todo se mide “bajo” el nivel del mar. Es un lugar que está físicamente más cerca del centro de la Tierra: el suelo se hunde hasta alcanzar una profundidad que lo posiciona como el séptimo punto más bajo del planeta. Se trata de una cuenca endorreica de una aridez desoladora, una verdadera cápsula del tiempo que permite retroceder a los tiempos mesozoicos.

El corazón del Gran Bajo de San Julián

Emplazada dentro del Gran Bajo de San Julián, una inmensa área de 2.900 kilómetros cuadrados, la laguna es el resultado de un sistema de drenaje cerrado. Al no tener salida fluvial hacia el océano Atlántico —pese a su cercanía con la costa—, todas las precipitaciones y escurrimientos se acumulan en los salares al interior de esta depresión. Este fenómeno de evaporación constante es lo que moldea su fisonomía blanca y cristalina, rodeada por el rigor del viento patagónico.

A solo 48 kilómetros de Puerto San Julián, el paisaje no solo destaca por su récord geográfico. La zona es un santuario para la ciencia: el Gran Bajo de San Julián custodia yacimientos de plantas fósiles y un bosque petrificado que data del periodo Jurásico. Esta combinación de profundidad extrema y riqueza paleontológica convierte a la Laguna del Carbón en un escenario donde la estratigrafía cuenta la historia de la Tierra a cielo abierto.

Un imán para la curiosidad científica

Para los viajeros y geólogos, el atractivo reside en esa extraña sensación de caminar por donde, en teoría, debería haber agua oceánica. Los altímetros en la zona marcan registros que oscilan entre los 105 y 107 metros bajo el nivel del mar, confirmando su estatus como el punto más profundo de los hemisferios Sur y Occidental.

Manjeando por la Ruta 3, la inmenidad de Laguna del Carbón puede verse a la distancia. Entre restos fósiles y horizontes de sal, este rincón santacruceño recuerda que la superficie terrestre todavía guarda secretos que desafían nuestra percepción de la altura y el tiempo.

Temas Santa CruzPatagonia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta

Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta

Lo más popular
Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
1

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
2

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento
3

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas
4

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
5

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario
6

El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario

Más Noticias
Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Pueblos fantasma: Villa Alicurá existió siete años; desapareció, pero nunca se fue

Pueblos fantasma: Villa Alicurá existió siete años; desapareció, pero nunca se fue

Protesta y represión tras las inundaciones: vecinos de La Madrid prevén más acciones

Protesta y represión tras las inundaciones: vecinos de La Madrid prevén más acciones

Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

Comentarios