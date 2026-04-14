El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

Resumen para apurados
- La Laguna del Carbón, en Santa Cruz, es el punto más bajo de América con 105 metros bajo el nivel del mar, ubicada en el Gran Bajo de San Julián como una depresión geográfica única.
- Situada a 48 km de Puerto San Julián, esta cuenca endorreica preserva fósiles del Triásico y bosques petrificados, moldeados por la evaporación constante en un entorno árido.
- Como el séptimo punto más profundo del mundo, el sitio atrae a científicos y turistas por su valor geológico y paleontológico, desafiando la percepción del tiempo y el relieve.
Adentrarse en la Laguna del Carbón es descender unos 105 metros hacia el pasado. En este punto, donde el mar ya superó con creces la altura del suelo, el período Triásico se reserva intacto, obligando al visitante a permanecer atento por si alguna especie de otro tiempo asoma en el horizonte. Ubicada en el este de la provincia de Santa Cruz, la laguna es el punto más bajo de Argentina y de todo el continente americano; un paisaje avasallante de inmensidad salina y aridez que remite de inmediato a otros tiempos geológicos.
Aunque en la mayoría de las mediciones y referencias geográficas acostumbramos a encontrarnos con la preposición “sobre”, aquí todo se mide “bajo” el nivel del mar. Es un lugar que está físicamente más cerca del centro de la Tierra: el suelo se hunde hasta alcanzar una profundidad que lo posiciona como el séptimo punto más bajo del planeta. Se trata de una cuenca endorreica de una aridez desoladora, una verdadera cápsula del tiempo que permite retroceder a los tiempos mesozoicos.
El corazón del Gran Bajo de San Julián
Emplazada dentro del Gran Bajo de San Julián, una inmensa área de 2.900 kilómetros cuadrados, la laguna es el resultado de un sistema de drenaje cerrado. Al no tener salida fluvial hacia el océano Atlántico —pese a su cercanía con la costa—, todas las precipitaciones y escurrimientos se acumulan en los salares al interior de esta depresión. Este fenómeno de evaporación constante es lo que moldea su fisonomía blanca y cristalina, rodeada por el rigor del viento patagónico.
A solo 48 kilómetros de Puerto San Julián, el paisaje no solo destaca por su récord geográfico. La zona es un santuario para la ciencia: el Gran Bajo de San Julián custodia yacimientos de plantas fósiles y un bosque petrificado que data del periodo Jurásico. Esta combinación de profundidad extrema y riqueza paleontológica convierte a la Laguna del Carbón en un escenario donde la estratigrafía cuenta la historia de la Tierra a cielo abierto.
Un imán para la curiosidad científica
Para los viajeros y geólogos, el atractivo reside en esa extraña sensación de caminar por donde, en teoría, debería haber agua oceánica. Los altímetros en la zona marcan registros que oscilan entre los 105 y 107 metros bajo el nivel del mar, confirmando su estatus como el punto más profundo de los hemisferios Sur y Occidental.
Manjeando por la Ruta 3, la inmenidad de Laguna del Carbón puede verse a la distancia. Entre restos fósiles y horizontes de sal, este rincón santacruceño recuerda que la superficie terrestre todavía guarda secretos que desafían nuestra percepción de la altura y el tiempo.