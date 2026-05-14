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Se abren alternativas para abastecer de gas a las industrias

La Nación y la provincia aceleran las gestiones para que no haya contratiempos en la provisión del fluido a las fábricas durante el invierno. Las explicaciones ante la Secretaría de Energía de la Nación.

EN BUENOS AIRES. Los funcionarios nacionales exponen ante sus pares provinciales y ante los industriales. EN BUENOS AIRES. Los funcionarios nacionales exponen ante sus pares provinciales y ante los industriales.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Las negociaciones son contrarreloj. Las industrias tucumanas necesitan asegurar el abastecimiento del gas y a un precio razonable para que no se interrumpa el servicio durante el invierno, cuando están en plena etapa productiva. Y hay dos sectores que requieren del fluido con más urgencia, ya que concentran casi toda la actividad durante seis meses de zafra, en promedio: la citrícola y la azucarera. De allí las gestiones del gobernador Osvaldo Jaldo para que el Gobierno nacional resuelva la cuestión lo antes posible, en medio de los cambios aplicados en el sistema energético argentino.

Durante una hora y media de reunión, autoridades nacionales y provinciales y referentes de la industria tucumana ensayaron algunas salidas para evitar la interrupción del servicio. En la cuenca norte se requieren 2,5 millones de metros cúbicos de gas para abastecer al sector industrial regional. El fluido está; el problema es el precio que ha experimentado una suba exponencial luego de que se desatara el conflicto en Medio Oriente y complicara los mercados internacionales.

Hoy habrá una cumbre con la Nación por el gas para industrias

Hoy habrá una cumbre con la Nación por el gas para industrias

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti y el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller, recibieron a la delegación tucumana. Hacia allí fueron el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción, Eduardo Castro, que acompañaron a Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), a la gerente General de la Compañía Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, y al vicepresidente de la Asociación Citrícola del NOA (Acnoa), Martín Galiana. Los referentes del sector privado ponderaron la gestión del mandatario y la exposición que el ministro hizo ante Tettamanti, con el fin de interiorizarla acerca de la necesidad de priorizar el suministro a la industria provincial, ya que son actividades temporales.

Posibles salidas

En medio del encuentro, la secretaria de Energía comenzó a contactar a los comercializadores de gas con el fin de establecer posibles salidas. Tras la cumbre, los referentes consideraron que las próximas 48 horas pueden ser de definiciones, ya que en la mesa de análisis surgieron varias alternativas para evitar la interrupción del servicio. Lo primero es asegurar aquel stock diario de 2,5 millones de metros cúbicos, una cantidad que hay en existencia, aunque el tema de fondo sigue siendo el precio.

Gestionan ante Nación garantizar el suministro de gas para la zafra azucarera y citrícola

Gestionan ante Nación garantizar el suministro de gas para la zafra azucarera y citrícola

La reunión, que fue impulsada por el Gobierno de Tucumán, se inscribe en una estrategia sostenida de articulación institucional que busca dar respuestas concretas a las demandas de los sectores productivos, en un contexto que presenta desafíos tanto a nivel nacional como internacional, se comunicó oficialmente.

La redefinición del transporte del fluido en el país modificó el esquema de abastecimiento. El desarrollo de la formación Vaca Muerta ha desplazado progresivamente la zona de aprovisionamiento de gas natural, generando un aumento de los flujos desde la Cuenca Neuquina hacia los principales centros de consumo. Paralelamente, se ha reducido la disponibilidad de gas desde el norte del sistema, como consecuencia de la declinación de la producción de la Cuenca Noroeste, la falta de abastecimiento desde el Estado Plurinacional de Bolivia y, en menor medida, la caída de la Cuenca Austral, había advertido la Unión Industrial de Tucumán (UIT), en una nota enviada al gobernador. A eso se sumó el encarecimiento del gas importado. Ahora se abre un canal para que, al menos esta temporada, el abastecimiento del gas industrial no tenga complicaciones.

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