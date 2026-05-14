La reactivación económica es una asignatura pendiente y cambia el humor social

Las expectativas mandan y, sin resultados a la vista en la microeconomía, el humor social se inclina hacia el pesimismo. Los sondeos de opinión vienen mostrando que la imagen del presidente Javier Milei viene en descenso a medida que se demora la mejora en el poder adquisitivo del ingreso. “En medio de este escenario, los escándalos dentro del Gobierno potencian la sensación de estancamiento económico y sube el pesimismo”, afirma a LA GACETA Eduardo D´Alessio, director de la consultora que lleva su apellido que, junto con Berensztein Consultora, mostraron que, este mes, la incertidumbre económica está en la cima de las preocupaciones de los argentinos. “Este factor suele pasar a un segundo plano, como sucedió con gestiones anteriores, en la medida que se evidencien los resultados”, indica el analista.