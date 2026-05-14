La reactivación económica es una asignatura pendiente y cambia el humor social

Las expectativas mandan y, sin resultados a la vista en la microeconomía, el humor social se inclina hacia el pesimismo. Los sondeos de opinión vienen mostrando que la imagen del presidente Javier Milei viene en descenso a medida que se demora la mejora en el poder adquisitivo del ingreso. “En medio de este escenario, los escándalos dentro del Gobierno potencian la sensación de estancamiento económico y sube el pesimismo”, afirma a LA GACETA Eduardo D´Alessio, director de la consultora que lleva su apellido que, junto con Berensztein Consultora, mostraron que, este mes, la incertidumbre económica está en la cima de las preocupaciones de los argentinos. “Este factor suele pasar a un segundo plano, como sucedió con gestiones anteriores, en la medida que se evidencien los resultados”, indica el analista.
La situación es más inquietante por aquellas expectativas. “En las anteriores encuestas habíamos notado que aquellos que apoyaron a La Libertad Avanza en la primera y en la segunda vuelta electoral esperaban que en el primero o en el segundo semestre de este año se evidenciara una franca reactivación económica. Pero esa sigue siendo una asignatura pendiente y explica la caída de la imagen que no es irreversible”, acota D´Alessio. Todo dependerá de cómo evolucione la economía en los próximos meses.
La evaluación sobre la situación económica actual continúa pronunciando la baja. Un 68% de los encuestados por D´Alessio IROL y Berensztein (4 puntos más que el mes anterior) considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 31% cree que está mejor (4 puntos menos).
Entre los votantes de LLA, el optimismo cayó 6 puntos hacia el 67%. El 97% de los votantes de FP, por su parte, evalúa negativamente al transcurso económico. Entre los votantes de Provincias Unidas (PU) incrementó el pesimismo por 6 puntos al 84%.
Las expectativas económicas para el año próximo también decrecieron dos puntos: un 39% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año mientras que un 56% evalúa que estará peor.
En cuanto a la percepción sobre la situación económica personal, el 68% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior, 1 punto más que el mes anterior y el valor más alto registrado, puntualiza el reporte al que accedió LA GACETA. La sensación positiva sobre la economía personal de los votantes a LLA se encuentra en 60% (2 puntos menos que el mes anterior), mientras que el pesimismo predomina entre los votantes de FP, con un 97%. Los votantes de PU replican esta sensación: un 80% de ellos considera que su situación económica personal es peor ahora que en 2025.
Principal preocupación
La incertidumbre en la situación económica del país continúa siendo la principal preocupación de los ciudadanos con un 65%. La inseguridad le sigue con un 61%, y el top tres lo completa la inflación, nuevamente con 60%.
La agenda de inquietudes de los seguidores de LLA se compone de la atención por la inseguridad (77%) y la impunidad de los actos de corrupción kirchnerista (65%). Ninguna otra preocupación alcanza el 50% para este segmento. Entre los seguidores de FP, las tres principales preocupaciones continúan siendo en materia económica: los ajustes que está haciendo el gobierno (88%), la incertidumbre en la situación económica y la inflación (ambas con 83%).
La percepción sobre la gestión del gobierno de Milei continúa sin encontrar su piso luego de los escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete del presidente, llegando a un nuevo mínimo para esta gestión. Un 61% lo evalúa negativamente y un 37% continúa apoyando al equipo libertario, 4 puntos peor en ambas direcciones respecto del mes anterior.