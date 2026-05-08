Manuel Adorni: "Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes"

Resumen para apurados
- Manuel Adorni inauguró el Centro Industrial de Mercedes-Benz en Zárate este viernes para defender el modelo de Javier Milei y destacar una inversión privada de U$S 110 millones.
- El funcionario resaltó la resiliencia del empresariado argentino y comparó los altos impuestos locales frente a Brasil, subrayando la necesidad de reformas para atraer capitales.
- El Ejecutivo busca consolidar un cambio de época basado en la estabilidad de largo plazo y reformas estructurales para evitar crisis cíclicas y potenciar la industria nacional.
ZÁRATE, BUENOS AIRES.- Se mostró con una impronta de naturalidad. Subió al escenario para defender el modelo económico del presidente Javier Milei y ensalzó al empresariado argentino. Manuel Adorni reapareció públicamente en esta ciudad, durante la inauguración del Centro Industrial de Mercedes Benz Camiones y Buses Argentina. "Desde el peronismo, el gobierno de Arturo Frondizi o las dictaduras militares hasta las gestiones de Carlos Menem, Raúl Alfonsín, los cuatro gobiernos kirchneristas, (Mauricio) Macri y el actual gobierno de Milei, Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina", afirmó ante la concurrencia.
Envuelto en una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, Adorni habló en la planta, pero no participó del recorrido por el moderno establecimiento donde se producirán más camiones y buses en el país, ubicado en una estratégica zona que conecta puertos y redes viales estratégicas. Apenas se bajó del escenario, partió junto con otras autoridades nacionales rumbo a la Casa Rosada, distante a una hora y media de viaje. El funcionario inició su alocución recordaron que el 22 de marzo de 2024, fue él mismo el que anticipó, en conferencia de prensa y en su rol de vocero presidencial, la inversión de U$S 110 millones que el grupo Mercedes Benz Camiones y Buses Argentina destinó para montar de cero esta planta industrial. Agradeció la confianza que ese grupo automotor depositó en la Argentina, en un momento en que el que muchos sembraban dudas sobre el futuro de la administración libertaria, recordó.
“Estamos viviendo, sin embargo, un cambio de época, pasando de una Argentina de la urgencia y cortoplacista a otra en la que predomina la verdadera estabilidad económica. Así, dejamos de pensar bajo la lógica de la supervivencia y transmutarla a la lógica del largo plazo”, remarcó en su discurso.
Adorni aprovechó la tribuna para enaltecer al sector privado nacional. "El empresario argentino siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes, por su capacidad de enfrentar obstáculos y salir adelante a pesar de las numerosas crisis que minaban el crecimiento, indicó.
El jefe de Gabinete también destacó el acompañamiento de los gobernadores (entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo) para que la actual administración nacional pudiera lograr la aprobación en el Congreso de leyes fundamentales para la estabilidad del país. “Se ordenó la macroeconomía y el resultado es que tenemos una Argentina estable y en crecimiento. Por eso, tenemos que dejar de sancionar leyes que piensen más en la próxima elección y avanzar con las reformas estructurales que el país necesita para los próximos 20, 30 o 40 años”, definió. Y acotó: “estamos dejando atrás el rol del bombero que apaga incendios constantemente y que ahora piensa cómo evitarlos”.
En otro tramo de su discurso, el jefe de Gabinete parafraseó al ministro de Economía, Luis Caputo, respecto del peso de los impuestos para el sector privado. En ese marco, indicó por caso que los vinculados con la exportación llegan a 15 puntos, de los cuales 10 son por efecto de Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales, cuando la carga impositiva de Brasil, por ejemplo, es sólo de tres puntos.
“Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes, que tiene las condiciones políticas y económicas para hacer crecer al país con el apoyo de la gente. No desperdiciemos esta oportunidad única”, reflexionó.