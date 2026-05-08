Manuel Adorni: "Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes"

Envuelto en una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, Adorni habló en la planta, pero no participó del recorrido por el moderno establecimiento donde se producirán más camiones y buses en el país, ubicado en una estratégica zona que conecta puertos y redes viales estratégicas. Apenas se bajó del escenario, partió junto con otras autoridades nacionales rumbo a la Casa Rosada, distante a una hora y media de viaje. El funcionario inició su alocución recordaron que el 22 de marzo de 2024, fue él mismo el que anticipó, en conferencia de prensa y en su rol de vocero presidencial, la inversión de U$S 110 millones que el grupo Mercedes Benz Camiones y Buses Argentina destinó para montar de cero esta planta industrial. Agradeció la confianza que ese grupo automotor depositó en la Argentina, en un momento en que el que muchos sembraban dudas sobre el futuro de la administración libertaria, recordó.