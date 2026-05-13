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Montiel y Acuña encendieron las alarmas en River y en la Selección

El lateral sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo antes del duelo contra Gimnasia y el “Huevo” debió salir durante el primer tiempo. La preocupación crece a 34 días del Mundial 2026.

Montiel sufrió una lesión en la previa al partido entre River y Gimnasia. Montiel sufrió una lesión en la previa al partido entre River y Gimnasia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Montiel y Acuña sufrieron lesiones durante el duelo de River ante Gimnasia, generando máxima alarma en la Selección Argentina a solo 34 días del inicio del Mundial 2026.
  • Montiel tuvo una contractura en el isquiotibial, zona donde sufrió un desgarro previo, mientras Acuña fue reemplazado por molestias. El cuerpo médico evalúa la gravedad de ambos.
  • Las bajas complican los planes de Scaloni y Coudet para el cierre del torneo y el debut mundialista. La evolución de los laterales será clave para la lista definitiva de Argentina.
Resumen generado con IA

La preocupación se instaló rápidamente en el mundo River y también llegó hasta el cuerpo técnico de la Selección. A tan solo 34 días del debut en el Mundial 2026, Gonzalo Montiel sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado a minutos del partido frente a Gimnasia La Plata por los cuartos de final del Apertura.

La situación generó inquietud inmediata por un detalle clave: la molestia apareció exactamente en la misma zona muscular donde “Cachete” había sufrido un desgarro durante marzo, en el encuentro contra Estudiantes de Río Cuarto. Aquella lesión lo marginó varias semanas de las canchas y también lo dejó afuera de la última doble fecha FIFA de amistosos ante Mauritania y Zambia.

Si bien en River, por ahora, hablan solamente de una contractura, el antecedente reciente obliga a mantener cautela. El cuerpo médico aguardará la evolución de las próximas horas para determinar si será necesario realizar estudios complementarios y descartar así una recaída o una lesión de mayor gravedad.

Pero Montiel no fue la única preocupación de la noche. En pleno primer tiempo, Marcos Acuña también debió abandonar el campo de juego por molestias físicas, aumentando todavía más la alarma en el plantel de Eduardo Coudet y en el entorno de Lionel Scaloni.

La posibilidad de perder futbolistas importantes en la recta final hacia la Copa del Mundo aparece como uno de los mayores temores para la Selección. Tanto Montiel como Acuña forman parte de la base del ciclo campeón del mundo y son piezas habitualmente consideradas por Scaloni para la estructura defensiva del equipo.

Por eso, más allá de la expectativa deportiva que genera el cierre del Apertura, en River ahora todas las miradas apuntan a los partes médicos. El foco ya no está solamente en los cuartos de final: también en la cuenta regresiva hacia el Mundial.

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