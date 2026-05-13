Montiel y Acuña encendieron las alarmas en River y en la Selección

La preocupación se instaló rápidamente en el mundo River y también llegó hasta el cuerpo técnico de la Selección. A tan solo 34 días del debut en el Mundial 2026, Gonzalo Montiel sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado a minutos del partido frente a Gimnasia La Plata por los cuartos de final del Apertura.