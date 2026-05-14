En Tucumán rige el régimen de promoción de inversiones: en qué consiste y a quiénes favorece

El Poder Ejecutivo puso en vigencia el Régimen de Promoción de las inversiones, amparado bajo la ley provincial 9.911, sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado y actualizada en diciembre último con el fin de promover la instalación de nuevos emprendimientos y ampliación de existentes. El sistema fue reglamentado mediante el decreto 1.042 del Ministerio de Economía y Producción, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro de Gobierno, Regino Amado.