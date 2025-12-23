Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

El estudio analiza, a partir de 35 indicadores, qué tan fácil, seguro y sostenible resulta invertir en las jurisdicciones del Norte Grande, en el actual contexto de transición económica, ambiental y digital. Recientemente, el vicepresidente del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo), Juan Casañas, participó de la presentación de la Plataforma Inversor Verde y del Reporte 2025 del Índice del Inversor Verde que se llevó a cabo en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.