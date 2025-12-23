Secciones
Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

Un informe del Índice del Inversor Verde 2025 sostiene que la provincia ofrece condiciones óptimas para hacer y proteger negocios.

Tucumán se posiciona entre las cinco provincias del Norte Grande con mayores facilidades para atraer inversiones sostenibles. Así lo advierte el Índice del Inversor Verde 2025, una medición comparativa elaborada por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y por el Conicet. 

El estudio analiza, a partir de 35 indicadores, qué tan fácil, seguro y sostenible resulta invertir en las jurisdicciones del Norte Grande, en el actual contexto de transición económica, ambiental y digital. Recientemente, el vicepresidente del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo), Juan Casañas, participó de la presentación de la Plataforma Inversor Verde y del Reporte 2025 del Índice del Inversor Verde que se llevó a cabo en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este espacio de articulación reunió a organismos internacionales, a autoridades académicas, a cámaras empresarias y a representantes de las provincias del Norte Grande, con el objetivo de impulsar inversiones sostenibles y estratégicas para el desarrollo territorial. 

"Con el objetivo de potenciar la atracción de inversiones, uno de los ejes estratégicos de nuestra gestión, vamos a impulsar la presentación de este Índice del Inversor Verde 2025 para exponer las oportunidades que ofrece Tucumán en el desarrollo de proyectos y de negocios vinculados con la sustentabilidad", expresó Casañas.

Factores determinantes

El reporte destaca que Tucumán, junto a Corrientes y a Chaco, presenta un clima favorable para hacer y proteger negocios, lo cual posiciona a la provincia en del grupo de distritos con mejores condiciones generales para la inversión. Si bien el estudio señala que aún persisten desafíos ambientales, compartidos por varias jurisdicciones del Norte Grande, el desempeño de Tucumán en las dimensiones de Facilidad y Seguridad consolida su atractivo para proyectos alineados con el desarrollo sostenible.

Además de Tucumán, conforman el Norte Grande las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero. La región cuenta con una notable diversidad geográfica y ambiental, cuya superficie equivale a casi un tercio del territorio nacional, con más de nueve millones de habitantes, que representan el 21% de la población nacional.

El Índice del Inversor Verde evalúa tres dimensiones clave (Facilidad, Seguridad y Sostenibilidad) de manera equivalente y ofrece una visión integral del clima de negocios y del grado de preparación de las provincias para avanzar hacia una economía verde. En este marco, Tucumán integra el top 5 regional, en un escenario heterogéneo donde ninguna provincia lidera de manera absoluta, pero algunas logran combinar fortalezas estratégicas que las posicionan mejor frente a los inversores.

Temas Buenos AiresUnión EuropeaNorte GrandeArgentina
