Parlamento del Norte Grande: vicegobernadores piden respuestas por la crisis regional

La crisis económica que atraviesan sectores estratégicos de la región fue el foco principal de la reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, en Salta. Los vicegobernadores reclamaron medidas para reducir las asimetrías históricas con el centro y sur del país, además de hacer planteos vinculados al turismo, la educación pública, la presión fiscal y el abastecimiento energético para la industria.
Con la participación del tucumano Miguel Acevedo, los vicegobernadores recibieron a representantes del sector turístico salteño, quienes expusieron la delicada situación que atraviesa la actividad en las 10 provincias del Norte Grande. Entre ellos estuvieron Juan Chibán y Juan Facundo Assaf, quienes advirtieron sobre las dificultades que generan las deficiencias en la conectividad aérea y terrestre, agravadas por el actual contexto recesivo.
Desigualdad
En el encuentro expusieron que las provincias del NOA y del NEA enfrentan condiciones desiguales para el desarrollo productivo y turístico, debido a mayores costos logísticos y menor infraestructura en comparación con otras regiones del país. En ese sentido, el Parlamento del Norte Grande impulsa la apertura de instancias de diálogo regional para coordinar políticas comunes y promover estrategias conjuntas que permitan fortalecer el turismo como motor económico.
Los vicegobernadores también expresaron una postura política unificada en defensa de la universidad pública, en coincidencia con la nueva edición de la Marcha Federal Universitaria que se desarrolló en todo el país. La Junta Ejecutiva remarcó que las universidades públicas cumplen un rol clave en la formación profesional, la generación de conocimiento y el arraigo de jóvenes en sus provincias.
La cuestión energética también ocupó un lugar en la reunión, dado que la Unión Industrial de Jujuy manifestó mediante un documento su preocupación por el abastecimiento de gas natural para las industrias del NOA.
Finalmente, la Junta Ejecutiva confirmó que la próxima Sesión Plenaria se realizará los días 25 y 26 de junio en Santiago del Estero.