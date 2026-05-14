Parlamento del Norte Grande: vicegobernadores piden respuestas por la crisis regional

La crisis económica que atraviesan sectores estratégicos de la región fue el foco principal de la reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, en Salta. Los vicegobernadores reclamaron medidas para reducir las asimetrías históricas con el centro y sur del país, además de hacer planteos vinculados al turismo, la educación pública, la presión fiscal y el abastecimiento energético para la industria.