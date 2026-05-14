Piden informes a la Dirección Nacional de Vialidad por el Acceso Sur

Otras presentaciones

Este pedido de informes se complementa con otras presentaciones efectuadas por Courel sobre este tema, como un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a que efectúe reparaciones en ese concurrido acceso a la ciudad. “Mientras el Acceso Sur sigue paralizado y miles de tucumanos pierden tiempo todos los días en un caos de tránsito interminable, vuelve a quedar claro que el verdadero problema no es solo la obra frenada, sino la falta de gestión. Pero también queda demostrado que sí existe un proyecto alternativo y posible: una rotonda, una solución provisoria, rápida y económica. Cuando hay decisión política y gestión, las soluciones llegan”, dijo Courel.