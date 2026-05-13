El Gobierno consiguió U$S300 millones en el mercado local y refuerza su estrategia para pagar deuda
El Tesoro colocó bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028 y, además, renovó el 110% de los compromisos en pesos que vencían esta semana. Buscan acumular divisas para afrontar pagos por U$S4.200 millones en julio.
Resumen para apurados
- El Ministerio de Economía captó U$S 300 millones y renovó el 110% de su deuda en pesos este miércoles en el mercado local para reforzar el pago de compromisos financieros en julio.
- La operación incluyó bonos en dólares a 2027 y 2028, junto a títulos en pesos con alta demanda bancaria. Se busca acumular divisas ante un vencimiento de U$S 4.200 millones el 9 de julio.
- El éxito de la licitación refleja un renovado apetito del mercado por títulos públicos. La estrategia de Caputo apunta a retener dólares para garantizar la solvencia del Tesoro.
El Ministerio de Economía logró este miércoles captar U$S300 millones en el mercado local mediante la colocación de dos bonos en dólares y, al mismo tiempo, consiguió renovar el 110% de los vencimientos de deuda en pesos que enfrentaba esta semana.
La operación le permitió al Gobierno sumar nuevas divisas en momentos en que busca fortalecer las cuentas del Tesoro para afrontar los pagos de deuda previstos para los próximos meses.
Según informó el Palacio de Hacienda, el Tesoro obtuvo U$S150 millones a través del Bonar con vencimiento en 2027, que pagó una tasa de 5,12%. En paralelo, el Bonar a 2028 colocó otros U$S150 millones, aunque en este caso el Gobierno debió convalidar un rendimiento más elevado, de 8,55%.
Ambos títulos tenían un tope máximo de emisión de U$S150 millones cada uno, monto que fue cubierto en su totalidad. Además, la Secretaría de Finanzas realizará mañana una segunda colocación por otros U$S100 millones adicionales para cada bono.
Desde el equipo de Research de Puente señalaron que los bonos “fueron sobredemandados”, luego de varias licitaciones en las que el interés del mercado había mostrado cierta debilidad.
“Esto es positivo, ya que sugiere que el apetito por estos instrumentos se mantiene”, analizaron.
El objetivo: reunir dólares para julio
Con esta nueva emisión, el Gobierno ya consiguió U$S2.579 millones en el mercado doméstico. Sin embargo, tras el último pago realizado al Fondo Monetario Internacional, la cuenta del Tesoro en el Banco Central contaba con depósitos por algo más de U$S500 millones.
Por eso, el principal desafío del equipo económico encabezado por Luis Caputo es lograr retener una mayor proporción de los dólares obtenidos mediante endeudamiento.
El objetivo es reunir fondos para afrontar el vencimiento de U$S4.200 millones entre capital e intereses previsto para el próximo 9 de julio.
Fuerte interés por los bonos duales
En paralelo a la colocación en dólares, el Gobierno enfrentaba esta semana vencimientos en pesos por $11,2 billones. Según estimaciones de PPI, aproximadamente $10,2 billones estaban en manos de inversores privados.
La Secretaría de Finanzas informó que logró captar $10,71 billones y renovó así el 110% de los compromisos. La mayor demanda se concentró en los bonos duales y en la Letra Capitalizable (Lecap) con vencimiento en septiembre. Entre ambos instrumentos explicaron casi el 86% del total adjudicado.
Estos fueron los principales resultados de la licitación:
- Lecap al 30 de septiembre de 2026: $4,48 billones a una tasa efectiva mensual de 2,09% y una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual de 28,14%.
- Boncer con vencimiento el 31 de mayo de 2027: $0,24 billones a una TIREA de 1,54%.
- Boncer al 30 de septiembre de 2027: $0,72 billones a una TIREA de 5,04%.
- Bono Dual (CER/Tamar) al 30 de junio de 2028: $2,24 billones a una TIREA de 4%.
- Bono Dual (CER/Tamar) al 29 de junio de 2029: $2,45 billones a una tasa de 6,19%.
- Lelink al 30 de septiembre de 2026: $0,58 billones a una TIREA de 5,11%.
Una de las novedades de la licitación fue justamente la incorporación del bono Dual a 2028.
En PPI consideraron que el instrumento estuvo orientado principalmente a captar la demanda de los bancos, ya que paga la mejor tasa entre inflación (CER) y variación del rendimiento de los plazos fijos mayoristas (Tamar), lo que permite a las entidades financieras equilibrar activos y pasivos.
El informe de la consultora también destacó que los bancos mantenían depositados $4,6 billones a un día en el Banco Central, el nivel más alto desde el 10 de diciembre, un dato que anticipaba una licitación exitosa.
“Con semejante nivel de liquidez disponible para participar de la licitación, creemos que los Duales podrían terminar emitiéndose bastante más en línea con las referencias actuales del mercado secundario”, señalaron desde PPI en su análisis matutino.