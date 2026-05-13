El Gobierno consiguió U$S300 millones en el mercado local y refuerza su estrategia para pagar deuda

Según informó el Palacio de Hacienda, el Tesoro obtuvo U$S150 millones a través del Bonar con vencimiento en 2027, que pagó una tasa de 5,12%. En paralelo, el Bonar a 2028 colocó otros U$S150 millones, aunque en este caso el Gobierno debió convalidar un rendimiento más elevado, de 8,55%.