Expulsaron a “Maravilla” Martínez tras revisión del VAR en Rosario Central-Racing

Resumen para apurados
- El árbitro Darío Herrera expulsó a Adrián Martínez en el duelo Rosario Central-Racing por los cuartos del Apertura, tras rectificar una tarjeta amarilla mediante el VAR.
- Martínez golpeó a Emanuel Coronel y el juez cambió su decisión al revisar la pantalla. Previamente, el VAR anuló un gol al local tras una larga deliberación que generó tensión.
- El protagonismo de la tecnología en jugadas clave marca el desarrollo de la fase final del torneo, intensificando el debate sobre los tiempos de revisión y su impacto en el juego.
El cruce entre Rosario Central y Racing por los cuartos de final del Apertura tuvo al VAR como uno de los grandes protagonistas de la noche. La acción más importante ocurrió con Adrián “Maravilla” Martínez, que terminó expulsado después de una revisión arbitral.
Todo comenzó tras un cruce entre el delantero de Racing y Emanuel Coronel. En la disputa, Martínez intentó sacarse de encima al jugador de Rosario Central y el árbitro Darío Herrera resolvió sancionar la acción con tarjeta amarilla.
Sin embargo, desde el VAR convocaron al juez para analizar nuevamente la jugada. Luego de observar las imágenes en la pantalla ubicada al costado del campo de juego, Herrera modificó su decisión inicial y mostró la tarjeta roja para el atacante de la “Academia”.
La expulsión provocó las protestas de los futbolistas de Racing y cambió el desarrollo del encuentro en un momento de máxima tensión.
Pero esa no fue la única intervención importante de la tecnología durante el partido.
Rosario Central también vio frustrado un festejo luego de que el VAR revisara durante varios minutos una jugada que terminó con la anulación de un gol del equipo rosarino. La extensa demora generó incertidumbre tanto en los jugadores como en los hinchas presentes en el estadio.
De esta manera, el VAR volvió a tener un papel determinante en un partido decisivo del fútbol argentino. Entre revisiones largas, cambios de decisión y discusiones dentro del campo, la tecnología terminó ocupando un lugar central en el encuentro entre el “Canalla” y Racing.