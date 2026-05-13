Secciones
DeportesFútbol

Expulsaron a “Maravilla” Martínez tras revisión del VAR en Rosario Central-Racing

Herrera había amonestado al delantero de Racing, pero cambió su decisión luego de observar la jugada en la pantalla. Además, Rosario Central sufrió la anulación de un gol tras una extensa revisión tecnológica.

Maravilla golpeó a Emanuel Coronel. "Maravilla" golpeó a Emanuel Coronel.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El árbitro Darío Herrera expulsó a Adrián Martínez en el duelo Rosario Central-Racing por los cuartos del Apertura, tras rectificar una tarjeta amarilla mediante el VAR.
  • Martínez golpeó a Emanuel Coronel y el juez cambió su decisión al revisar la pantalla. Previamente, el VAR anuló un gol al local tras una larga deliberación que generó tensión.
  • El protagonismo de la tecnología en jugadas clave marca el desarrollo de la fase final del torneo, intensificando el debate sobre los tiempos de revisión y su impacto en el juego.
Resumen generado con IA

El cruce entre Rosario Central y Racing por los cuartos de final del Apertura tuvo al VAR como uno de los grandes protagonistas de la noche. La acción más importante ocurrió con Adrián “Maravilla” Martínez, que terminó expulsado después de una revisión arbitral.

Todo comenzó tras un cruce entre el delantero de Racing y Emanuel Coronel. En la disputa, Martínez intentó sacarse de encima al jugador de Rosario Central y el árbitro Darío Herrera resolvió sancionar la acción con tarjeta amarilla.

Sin embargo, desde el VAR convocaron al juez para analizar nuevamente la jugada. Luego de observar las imágenes en la pantalla ubicada al costado del campo de juego, Herrera modificó su decisión inicial y mostró la tarjeta roja para el atacante de la “Academia”.

La expulsión provocó las protestas de los futbolistas de Racing y cambió el desarrollo del encuentro en un momento de máxima tensión.

Pero esa no fue la única intervención importante de la tecnología durante el partido.

Rosario Central también vio frustrado un festejo luego de que el VAR revisara durante varios minutos una jugada que terminó con la anulación de un gol del equipo rosarino. La extensa demora generó incertidumbre tanto en los jugadores como en los hinchas presentes en el estadio.

De esta manera, el VAR volvió a tener un papel determinante en un partido decisivo del fútbol argentino. Entre revisiones largas, cambios de decisión y discusiones dentro del campo, la tecnología terminó ocupando un lugar central en el encuentro entre el “Canalla” y Racing.

Temas Racing ClubClub Atlético Rosario CentralAdrián MartínezTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
2

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle
3

Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero
4

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
5

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Ranking notas premium
Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
1

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
2

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Más Noticias
Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Comentarios