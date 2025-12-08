Torneo Apertura 2026: cuándo arranca la Liga Profesional y qué esperar del debut de Atlético Tucumán

La fecha de inicio está definida. El Apertura comenzará el fin de semana del 24 y 25 de enero, con pelota en movimiento antes de lo habitual para liberar margen previo a la Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio. El formato no cambia respecto a este año: dos zonas de 15 equipos, interzonales y competencia dividida en Apertura y Clausura, en esquema similar a la Copa de la Liga.