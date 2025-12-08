Torneo Apertura 2026: cuándo arranca la Liga Profesional y qué esperar del debut de Atlético Tucumán

Con el Clausura 2025 todavía en juego, la Liga Profesional ya mira hacia adelante y comienza a perfilar lo que será la temporada 2026. Atlético Tucumán se prepara para un año que arrancará temprano y que obligará a ajustar calendarios por la disputa del Mundial.
La fecha de inicio está definida. El Apertura comenzará el fin de semana del 24 y 25 de enero, con pelota en movimiento antes de lo habitual para liberar margen previo a la Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio. El formato no cambia respecto a este año: dos zonas de 15 equipos, interzonales y competencia dividida en Apertura y Clausura, en esquema similar a la Copa de la Liga.
Atlético Tucumán, con la mira puesta en el sorteo
El fixture se sorteará el martes 9 de diciembre, luego de la reunión de Comité Ejecutivo. Para el “Decano”, esa fecha marcará el primer vistazo a su calendario, posibles rivales del debut y cruce interzonal. Vale recordar que Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto se sumarán a la categoría tras ascender; en cambio, Godoy Cruz y San Martín de San Juan ya no estarán por su descenso a Primera Nacional.
En el caso de Instituto y Aldosivi, deberán esperar para conocer a sus clásicos interzonales, ya que sus cruces habituales fueron con Godoy Cruz y San Martín (SJ), ausentes en 2026.
El Clausura comenzará una vez finalizado el Mundial, aunque esa fecha todavía no fue confirmada. Mientras tanto, la Copa Argentina 2026 tendrá sorteo un día después del del Apertura, el miércoles 10 de diciembre, con Independiente Rivadavia como primer protagonista, y VAR desde octavos de final como novedad reglamentaria.
Una final en puerta
El cierre del año también mantiene la atención en lo inmediato. Racing ya aseguró su lugar en la final del Clausura 2025 tras vencer a Boca, mientras que esta tarde Estudiantes y Gimnasia La Plata definirán al segundo finalista. Luego de esa resolución se conocerá quién disputará el título y clasificará a la Copa Libertadores.
Atlético, entre planificación y expectativa, ya sabe lo más importante. En enero vuelve a rodar la pelota y diciembre dará el mapa de su camino.