El “Changuito” Zeballos analiza dejar Boca y ya hay interesados en Europa

Resumen para apurados
- Exequiel Zeballos analiza dejar Boca Juniors ante el estancamiento de su renovación contractual, con el interés de clubes europeos para el próximo mercado de pases en Argentina.
- Las negociaciones se frenaron por diferencias en el monto de la cláusula y la duración del vínculo. Aunque tiene contrato hasta 2026, el entorno del jugador busca nuevos desafíos.
- CSKA Moscú y Napoli siguen de cerca al delantero santiagueño. Se espera una oferta formal cercana a los 10 millones de dólares, marcando el fin de su etapa de seis años en el club.
El futuro de Exequiel “Changuito” Zeballos en Boca atraviesa un momento de incertidumbre. Aunque su contrato finaliza recién a fines de 2026, las negociaciones para extender el vínculo se encuentran frenadas y empiezan a abrir la puerta a una posible salida en el próximo mercado de pases.
El principal conflicto entre las partes pasa por las condiciones del nuevo contrato. Desde Boca pretenden ofrecerle un vínculo largo y elevar la cláusula de rescisión por encima de los U$S 20 millones. La intención del club es asegurarse una venta importante en caso de desprenderse del delantero.
Del otro lado, los representantes del santiagueño buscan un acuerdo más corto y mantener el monto actual de la cláusula de salida que es de U$S 20 millones.
Más allá de las diferencias, la relación entre el futbolista y la dirigencia continúa siendo buena. Por eso, en Boca descartan por completo la posibilidad de que el jugador se marche libre. Sin embargo, desde el entorno del atacante aseguran que el “Changuito” tiene ganas de cambiar de aire después de casi seis años con la camiseta azul y oro.
Incluso, su representación tendría previsto acercar una oferta formal durante el próximo mercado de pases.
En Europa ya aparecen interesados concretos. El CSKA Moscú habría insinuado una propuesta cercana a los 10 millones de dólares, mientras que Napoli sigue de cerca la situación y podría avanzar en los próximos meses.