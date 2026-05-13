El “Changuito” Zeballos analiza dejar Boca y ya hay interesados en Europa

Más allá de las diferencias, la relación entre el futbolista y la dirigencia continúa siendo buena. Por eso, en Boca descartan por completo la posibilidad de que el jugador se marche libre. Sin embargo, desde el entorno del atacante aseguran que el “Changuito” tiene ganas de cambiar de aire después de casi seis años con la camiseta azul y oro.