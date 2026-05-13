La millonaria cifra en dólares que recibirán River y Boca por ceder a sus figuras al Mundial 2026

Resumen para apurados
- La FIFA pagará US$ 11.000 diarios a River, Boca y otros clubes por ceder jugadores al Mundial 2026, asegurando un piso de US$ 150.000 por cada futbolista convocado.
- El Programa de Ayudas a Clubes compensa a las entidades desde la preparación oficial. River lidera los cobros potenciales por sus figuras, seguido por Boca y otros equipos locales.
- Estos ingresos en dólares representan un alivio financiero ante la crisis económica local. Las cifras aumentarán significativamente si los futbolistas avanzan a fases finales.
A medida que se acerca la cita máxima, la FIFA comenzó a dar precisiones sobre el Programa de Ayudas a Clubes. Esta semana, la entidad madre del fútbol mundial confirmó que pagará US$ 11.000 por día a cada institución por cada futbolista convocado al Mundial 2026.
Este monto se computa desde el inicio de la preparación oficial, lo que garantiza un piso mínimo de US$ 150.000 por jugador. Para los clubes de la Liga Profesional, asfixiados por la economía local, este ingreso representa un alivio financiero fundamental.
River y Boca: los grandes ganadores
El "Millonario" es el equipo que más dinero podría embolsar. Con una base de habituales convocados que incluye a Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y la joya ecuatoriana Kendry Páez, River se aseguraría un piso de US$ 900.000.
Por su parte, el "Xeneize" no se queda atrás. Con Leandro Paredes (Argentina), Adam Bareiro y Ángel Romero (Paraguay) con un pie adentro del certamen, Boca tiene garantizados, de mínima, US$ 450.000.
El "premio" por avanzar de ronda
La cifra inicial es solo el punto de partida. Si la Selección Argentina logra defender el título y llega a la final, el monto se dispara: los clubes recibirían US$ 242.000 adicionales por cada jugador que alcance la instancia definitiva. Esto significa que, si la "Scaloneta" repite la gloria, River y Boca podrían recibir cifras cercanas al millón y medio de dólares solo por sus representantes albicelestes.
El mapa de cobros en la Liga Profesional
No solo los grandes se verán beneficiados; varios equipos del interior y de Buenos Aires tienen "embajadores" que facturarán en moneda extranjera:
Rosario Central: Sumaría por Agustín Sández y Jaminton Campaz.
Huracán: Recibiría ingresos por los ecuatorianos Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.
Lanús: Facturará por el defensor José María Canale.
Independiente Rivadavia: Recibiría el aporte por su goleador Alex Arce.
Estudiantes: El histórico Fernando Muslera le daría réditos al "Pincha".
San Lorenzo: Percibiría por el arquero paraguayo Orlando Gill.
Expectativa por la lista de 55
Aunque las posibilidades son menores, el monto podría crecer aún más si Scaloni decide incluir a futbolistas que figuran en la prelista, como Santiago Beltrán, Germán Pezzella o Aníbal Moreno (River), y Lautaro Di Lollo o Milton Delgado (Boca). Cada nombre que se sume a la delegación final será, literalmente, un refuerzo económico para las arcas de los clubes argentinos.