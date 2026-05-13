Secciones
DeportesFútbol

La millonaria cifra en dólares que recibirán River y Boca por ceder a sus figuras al Mundial 2026

La FIFA confirmó el esquema de pagos diarios para las instituciones que aporten futbolistas a la Copa del Mundo.

IMPORTANTE SUMA. La FIFA pagará por cada jugador cedido y los grandes del fútbol argentino ya sacan cuentas. IMPORTANTE SUMA. La FIFA pagará por cada jugador cedido y los grandes del fútbol argentino ya sacan cuentas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA pagará US$ 11.000 diarios a River, Boca y otros clubes por ceder jugadores al Mundial 2026, asegurando un piso de US$ 150.000 por cada futbolista convocado.
  • El Programa de Ayudas a Clubes compensa a las entidades desde la preparación oficial. River lidera los cobros potenciales por sus figuras, seguido por Boca y otros equipos locales.
  • Estos ingresos en dólares representan un alivio financiero ante la crisis económica local. Las cifras aumentarán significativamente si los futbolistas avanzan a fases finales.
Resumen generado con IA

A medida que se acerca la cita máxima, la FIFA comenzó a dar precisiones sobre el Programa de Ayudas a Clubes. Esta semana, la entidad madre del fútbol mundial confirmó que pagará US$ 11.000 por día a cada institución por cada futbolista convocado al Mundial 2026.

Este monto se computa desde el inicio de la preparación oficial, lo que garantiza un piso mínimo de US$ 150.000 por jugador. Para los clubes de la Liga Profesional, asfixiados por la economía local, este ingreso representa un alivio financiero fundamental.

River y Boca: los grandes ganadores

El "Millonario" es el equipo que más dinero podría embolsar. Con una base de habituales convocados que incluye a Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y la joya ecuatoriana Kendry Páez, River se aseguraría un piso de US$ 900.000.

Por su parte, el "Xeneize" no se queda atrás. Con Leandro Paredes (Argentina), Adam Bareiro y Ángel Romero (Paraguay) con un pie adentro del certamen, Boca tiene garantizados, de mínima, US$ 450.000.

El "premio" por avanzar de ronda

La cifra inicial es solo el punto de partida. Si la Selección Argentina logra defender el título y llega a la final, el monto se dispara: los clubes recibirían US$ 242.000 adicionales por cada jugador que alcance la instancia definitiva. Esto significa que, si la "Scaloneta" repite la gloria, River y Boca podrían recibir cifras cercanas al millón y medio de dólares solo por sus representantes albicelestes.

El mapa de cobros en la Liga Profesional

No solo los grandes se verán beneficiados; varios equipos del interior y de Buenos Aires tienen "embajadores" que facturarán en moneda extranjera:

Rosario Central: Sumaría por Agustín Sández y Jaminton Campaz.

Huracán: Recibiría ingresos por los ecuatorianos Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.

Lanús: Facturará por el defensor José María Canale.

Independiente Rivadavia: Recibiría el aporte por su goleador Alex Arce.

Estudiantes: El histórico Fernando Muslera le daría réditos al "Pincha".

San Lorenzo: Percibiría por el arquero paraguayo Orlando Gill.

Expectativa por la lista de 55

Aunque las posibilidades son menores, el monto podría crecer aún más si Scaloni decide incluir a futbolistas que figuran en la prelista, como Santiago Beltrán, Germán Pezzella o Aníbal Moreno (River), y Lautaro Di Lollo o Milton Delgado (Boca). Cada nombre que se sume a la delegación final será, literalmente, un refuerzo económico para las arcas de los clubes argentinos.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsLeandro ParedesMarcos AcuñaGonzalo MontielMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
2

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
3

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero
4

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona
5

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Ranking notas premium
Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
1

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
2

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Más Noticias
El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Comentarios