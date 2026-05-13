La millonaria cifra en dólares que recibirán River y Boca por ceder a sus figuras al Mundial 2026

El "premio" por avanzar de ronda

La cifra inicial es solo el punto de partida. Si la Selección Argentina logra defender el título y llega a la final, el monto se dispara: los clubes recibirían US$ 242.000 adicionales por cada jugador que alcance la instancia definitiva. Esto significa que, si la "Scaloneta" repite la gloria, River y Boca podrían recibir cifras cercanas al millón y medio de dólares solo por sus representantes albicelestes.