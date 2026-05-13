“No lo presten”: el pedido de Armani por Beltrán que hoy toma fuerza en River

Resumen para apurados
- Franco Armani perdió la titularidad en River ante el juvenil Santiago Beltrán tras una lesión. El arquero histórico aceptó su suplencia priorizando el éxito del grupo.
- Tras cinco meses inactivo por una fibrosis, Armani respaldó a Beltrán pidiendo que no lo cedieran. Su representante destacó su liderazgo y falta de conflictos ante el nuevo rol.
- El futuro de Armani es incierto ante el fin de su contrato. Aunque no atajaría en otro club local, analiza retirarse en Atlético Nacional mientras ejerce como mentor en Núñez.
A los 39 años, Franco Armani atraviesa una situación inédita desde su llegada a River. Después de casi una década siendo dueño absoluto del arco “millonario”, el campeón del mundo perdió la titularidad tras varios meses de inactividad y, ante Gimnasia, ocupará un lugar en el banco de suplentes. La irrupción del juvenil Santiago Beltrán cambió el escenario y obligó al histórico arquero a asumir un rol completamente distinto.
Quien habló sobre este presente fue su representante, Martín Aráoz, que dejó definiciones contundentes sobre cómo vive Armani este momento y cuál podría ser su futuro.
“Muy contento porque está bien, está a nivel... Quizás será más grande que todos por tomar una postura de priorizar el grupo antes que lo personal. Como capitán acompaña, ayuda. Yo lo quiero ver atajando, él se quiere ver atajando, pero esto es grupal”, explicó Aráoz, marcando el perfil que caracteriza al exarquero de la Selección argentina.
La situación no deja de llamar la atención. Armani estuvo cinco meses sin jugar debido a una fibrosis en el sóleo de la pierna derecha y, durante ese tiempo, Beltrán aprovechó su oportunidad para consolidarse dentro del equipo de Eduardo Coudet. Así, el “Pulpo” quedó relegado a un lugar que casi nunca ocupó desde que llegó a Núñez.
Sin embargo, según su representante, el arquero aceptó el nuevo escenario sin generar conflictos. “Estamos hablando de Franco, la gente de River lo conoce, jamás en los casi 10 años que está acá tuvo un problema, un mal comentario, siempre perfil bajo... Obviamente es súper ganador, pero se aceptan estas decisiones”, sostuvo.
Pero quizá la revelación más fuerte tuvo que ver justamente con Santiago Beltrán. Porque, lejos de vivirlo como una amenaza, Armani habría sido una pieza clave en el crecimiento del juvenil que hoy le ganó el puesto.
Según contó Aráoz, hace dos años el propio arquero empezó a hablar maravillas del joven guardameta. “Martín, acá subió un pibe que tiene muchas cosas buenas”, le repetía constantemente.
Incluso, a finales de 2025, cuando River analizaba posibles movimientos en el arco debido a lesiones y salidas de otros futbolistas, Armani pidió expresamente que Beltrán no fuera cedido a préstamo. Estaba convencido de que el juvenil tenía condiciones para responder si le tocaba jugar.
“Él lo apoyó en su momento y lo sigue apoyando”, afirmó Aráoz. Y agregó: “Sé que está contento porque Santiago es un buen pibe”.
La relación entre ambos parece explicar gran parte del clima interno que se vive hoy en River. Armani, lejos de generar tensión por la pérdida de la titularidad, eligió acompañar al joven arquero y mantener su rol de líder dentro del plantel.
Mientras tanto, el futuro del histórico arquero empieza a abrir interrogantes. Su contrato se acerca al final y todavía no hubo conversaciones formales para una renovación. “Con Stéfano no hablamos de nada, solo estábamos con que pase este problema, que esté bien. Ya se verá, hay tiempo”, aclaró Aráoz.
En paralelo, vuelve a aparecer un viejo deseo del arquero: retirarse en Atlético Nacional, el club colombiano donde se convirtió en ídolo antes de llegar a River. “Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder. Si se da y hay una opción, lo charlaremos. Sería un cierre de película, pero no hay nada”, explicó.
Eso sí: su representante fue contundente sobre una posible continuidad en otro club argentino. “En otro equipo argentino no lo veo. Él es hincha de River. Acá no atajaría en ningún club”.
Por ahora, Armani atraviesa un momento desconocido. Pero incluso desde el banco, parece decidido a sostener el mismo liderazgo que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia reciente de River.