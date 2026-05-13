“No lo presten”: el pedido de Armani por Beltrán que hoy toma fuerza en River

En paralelo, vuelve a aparecer un viejo deseo del arquero: retirarse en Atlético Nacional, el club colombiano donde se convirtió en ídolo antes de llegar a River. “Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder. Si se da y hay una opción, lo charlaremos. Sería un cierre de película, pero no hay nada”, explicó.