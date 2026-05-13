El Gobierno devolvió a las Fuerzas Armadas la facultad de realizar contrainteligencia militar

El Gobierno nacional resolvió restituirles a las Fuerzas Armadas la capacidad de realizar tareas de contrainteligencia militar, una atribución que había sido limitada desde 2006 durante la gestión kirchnerista. La decisión fue formalizada por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, a través de la resolución 323/2026, que derogó una normativa impulsada por la entonces ministra Nilda Garré y que separaba las funciones de inteligencia y contrainteligencia dentro del ámbito militar.