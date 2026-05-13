En un streaming confundieron a un urólogo con un ufólogo

La semana pasada el mundo de los ovnis estalló de nuevo. El 8 de mayo, el Pentágono publicó los primeros archivos desclasificados sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) —la denominación oficial que reemplazó al clásico OVNI— como parte de una iniciativa de transparencia impulsada por la administración Trump. Los documentos, algunos de ellos con décadas de antigüedad, incluyen videos, fotos e informes de avistamientos y quedaron disponibles en un sitio web gubernamental de acceso libre. El tema copó las redes y los medios de todo el mundo. En Argentina, también llegó a los streamings.