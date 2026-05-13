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Así estará el tiempo este jueves 14 de mayo en Tucumán

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

TUCUMÁN. Cómo estará el tiempo en esta semana otoñol. TUCUMÁN. Cómo estará el tiempo en esta semana otoñol.
Hace 1 Hs

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada fresca y con nubosidad variable para este jueves 14 de mayo en Tucumán. De acuerdo al reporte meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 21°C, mientras que la mínima será de 10°C.

Durante la madrugada el cielo estará algo nublado, con temperaturas cercanas a los 10°C y vientos leves del sudoeste. Por la mañana continuarán las condiciones estables, con nubosidad parcial y registros de alrededor de 8°C.

El pronóstico del clima

Ya en horas de la tarde, se espera el momento más templado de la jornada, con una máxima de 21°C y cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán desde el noreste con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 16°C. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante todo el día, por lo que no se esperan lluvias en Tucumán.

Según el informe oficial, la humedad se mantiene en torno al 56%, con buena visibilidad y condiciones generales estables para las actividades al aire libre.

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