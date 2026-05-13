Atlético Tucumán venció a Barracas y se mantiene a tiro de los puestos de clasificación en Reserva

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Ramiro González. Faustino Barreto abrió la cuenta para el "Guapo" con un golazo que encendió las alarmas en el inicio. Sin embargo, Atlético mostró carácter para reponerse del golpe y de la dura goleada sufrida la fecha anterior ante Talleres (5-0). Todavía en la primera etapa, Facundo Pimienta y Tomás Jung dieron vuelta el marcador para irse al descanso en ventaja.