Atlético Tucumán venció a Barracas y se mantiene a tiro de los puestos de clasificación en Reserva

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán venció 3-2 a Barracas Central en San Jorge por la fecha 13 del Torneo Proyección, logrando un triunfo clave para volver a pelear los puestos de clasificación.
- Tras cinco partidos sin ganar y una goleada previa, el equipo de Ramiro González remontó un inicio adverso con goles de Facundo Pimienta, Tomás Jung y Rodrigo Granillo.
- Con 18 puntos, el Decano quedó a solo tres unidades del segundo puesto. A falta de cinco fechas, el fixture ante rivales directos permite soñar con el pase a los playoffs.
En un partido cargado de emociones y goles, la Reserva de Atlético Tucumán logró un triunfo vital para sus aspiraciones en el Torneo Proyección. Por la fecha 13, el "Decano" se impuso por 3-2 ante Barracas Central en el complejo de San Jorge, cortando una racha negativa de cinco partidos sin conocer la victoria (cuatro derrotas y un empate).
El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Ramiro González. Faustino Barreto abrió la cuenta para el "Guapo" con un golazo que encendió las alarmas en el inicio. Sin embargo, Atlético mostró carácter para reponerse del golpe y de la dura goleada sufrida la fecha anterior ante Talleres (5-0). Todavía en la primera etapa, Facundo Pimienta y Tomás Jung dieron vuelta el marcador para irse al descanso en ventaja.
En el complemento, Rodrigo Granillo estiró la diferencia a 3-1, dándole tranquilidad al local. Sobre el final, Santiago Martínez descontó para Barracas, pero no fue suficiente para evitar el festejo en Tucumán.
Un torneo al rojo vivo
Con esta victoria, el "Decano" suma 18 unidades y, aunque actualmente ocupa la novena posición, el panorama es alentador: se encuentra a sólo tres puntos de Racing, que marcha segundo. Exceptuando a Vélez, que lidera con comodidad con 32 puntos, el resto de la tabla muestra una paridad absoluta donde cada punto vale oro camino a los cuatro equipos que clasificarán a playoffs.
El camino a la clasificación
A falta de cinco fechas para el cierre de la primera etapa, Atlético tiene un fixture que invita a la ilusión, ya que cuatro de sus próximos rivales se encuentran actualmente por debajo de su línea en la tabla:
Fecha 14: vs. Gimnasia de Mendoza (V) – Jueves 21 a las 15.
Fecha 15: vs. Godoy Cruz (L).
Fecha 16: vs. Instituto (V).
Fecha 17: vs. Unión (V).
Fecha 18: vs. Gimnasia de La Plata (L)
Atlético formó con Enrique Maza en el arco; Uriel Funes, Juan Pablo Posse, Jung y Ramiro Paunero; Mauro Carrizo, Ezequiel Godoy y Luciano García; Pimienta, Granillo y Martín Ortega.