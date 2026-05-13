"80% confirmado": cuándo y dónde jugarían Atlético Tucumán y Talleres por Copa Argentina

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y Talleres jugarían los 16avos de final de la Copa Argentina el miércoles 20 de mayo en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario para definir su pase de ronda.
- Tras descartar sedes en Salta y Santiago del Estero, Rosario surge como escenario de consenso con el aval de Seguridad. Solo resta la oficialización de la organización del torneo.
- El Decano busca capitalizar la crisis de Talleres tras el despido de Carlos Tevez. El resultado marcará el cierre del semestre para ambos equipos previo al receso mundialista.
Tras días de idas, vueltas y versiones cruzadas que mantuvieron en vilo a los hinchas, el esperado duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba parece haber encontrado finalmente su cauce. Según pudo informar un miembro de la comisión directiva del "Decano" a LA GACETA, todo estaría dado para que el encuentro se dispute este miércoles 20 de mayo en la ciudad de Rosario. Sólo resta la confirmación oficial.
El escenario elegido sería el estadio Marcelo Bielsa, casa de Newell’s Old Boys, ganándole la pulseada a las sedes de Salta y Santiago del Estero que sonaron con fuerza en los últimos días. Con esta definición, quedan descartadas las opciones del estadio Padre Martearena y del Madre de Ciudades, como así también la posibilidad de que el juego se trasladara al sábado 23.
Rosario, la sede del consenso
La noticia también tuvo repercusión en tierras cordobesas. El diario La Voz del Interior señaló que desde el Ministerio de Seguridad Fe ya dieron el visto bueno para el operativo. "Dejaron trascender que la cancha de Newell’s sería la elegida, aunque resta la confirmación oficial de la organización", indicaron desde el medio cordobés.
Un duelo de realidades opuestas
El "Decano" llega a este cruce con el objetivo de dar el golpe y cerrar el semestre con una sonrisa antes del receso por la Copa del Mundo. En la vereda de enfrente, el clima es de absoluta transición: Talleres atraviesa horas de incertidumbre tras la reciente destitución de Carlos Tevez.
El "Apache" fue removido de su cargo hace apenas unas horas tras no cumplir con las expectativas de la dirigencia, lo que obliga a la "T" a enfrentar este duelo eliminatorio con un cuerpo técnico interino o con una designación relámpago, un factor que Atlético buscará aprovechar para imponer condiciones desde el arranque.