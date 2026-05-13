"80% confirmado": cuándo y dónde jugarían Atlético Tucumán y Talleres por Copa Argentina

Tras días de idas, vueltas y versiones cruzadas que mantuvieron en vilo a los hinchas, el esperado duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba parece haber encontrado finalmente su cauce. Según pudo informar un miembro de la comisión directiva del "Decano" a LA GACETA, todo estaría dado para que el encuentro se dispute este miércoles 20 de mayo en la ciudad de Rosario. Sólo resta la confirmación oficial.