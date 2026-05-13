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Nuevos equipos, zonas y formato: así se jugará la Primera B de la Liga Tucumana

Con 24 clubes y la incorporación de cuatro nuevas instituciones, el Torneo Anual 2026 pone en marcha la ilusión del ascenso. Conocé los detalles del renovado sistema de disputa, la conformación de las tres zonas y el cronograma de la primera fecha.

EN MARCHA. Las autoridades de la Liga Tucumana de Fútbol definieron las zonas y el formato de una nueva edición de la Primera B. EN MARCHA. Las autoridades de la Liga Tucumana de Fútbol definieron las zonas y el formato de una nueva edición de la Primera B.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • La Liga Tucumana inicia este fin de semana el Torneo Anual 2026 de Primera B con 24 equipos que competirán por dos ascensos a la máxima categoría para la próxima temporada.
  • Con tres zonas de ocho clubes, el torneo incluye a cuatro equipos debutantes. Tras una fase inicial y otra de grupos, los clasificados definirán el certamen en playoffs neutrales.
  • La incorporación de nuevos proyectos federaliza la competencia y renueva el interés regional. Los dos ascensos en juego garantizan una temporada de alto impacto social y deportivo.
Resumen generado con IA

La espera terminó. Este fin de semana comenzará el Torneo Anual 2026 de la Primera B liguista, un certamen que promete emociones fuertes, estadios colmados y una apasionante lucha por los dos ascensos a la máxima categoría de cara a la temporada 2027.

La competencia contará con 24 equipos distribuidos en tres zonas de ocho clubes cada una. La expectativa creció en las últimas semanas no solo por el regreso de la actividad oficial, sino también por la incorporación de cuatro nuevas instituciones que debutarán en la divisional: OL-GER FC, Atlético Choromoro, Fund.Fo.Vad y Fundación Apostando por el Futuro.

Formato del torneo

En la primera fase, los equipos se enfrentarán todos contra todos dentro de sus respectivas zonas. Una vez finalizada esta instancia, los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, conformando un total de 12 clasificados.

Posteriormente, esos 12 equipos serán divididos en dos grupos de seis conjuntos, donde jugarán partidos de ida y vuelta. Los cuatro mejores accederán a los play offs, que se disputarán en cancha neutral hasta llegar a la gran final del campeonato. Los dos finalistas lograrán el ansiado ascenso.

Nuevos proyectos e ilusiones renovadas

Uno de los grandes atractivos de esta temporada será la presencia de nuevos proyectos deportivos que buscarán hacerse un lugar en la competencia.

Entre ellos aparece OL-GER FC (Social y Deportiva Olmos Roberto), institución de Campo Norte que hará de local en la cancha de All Boys. También debutará Fundación Apostando por el Futuro, representativo de Los Ralos, que disputará sus encuentros en La Florida.

Por su parte, Fund.Fo.Vad será una alianza deportiva y disputará sus partidos como local en la cancha de San José. Además, Atlético Choromoro intentará convertirse en protagonista desde su primera experiencia liguista.

Las zonas

Zona A

OL-GER FC, Fundación Mapa, Atlético Choromoro, El Corte FC, Eudoro Avellaneda, La Florida, Unión Aconquija y Barrio 20 de Junio.

Zona B

Defensores del Mollar, Central Córdoba, Fund.Fo.Vad, Santa Bárbara, Ingenio Viejo, Social Mercedes, Los Independientes y Fundación Apostando por el Futuro.

Zona C

Mariano Moreno, Deportivo Trancas, San Ignacio La Cañada, Unión San Francisco, La Colonia, Pozo Largo FC, Sacachispas y La Candelaria.

Primera fecha

Grupo A

Fundación Mapa vs. Barrio 20 de Junio (en Lastenia)

Eudoro Avellaneda vs. OL-GER FC

Unión Aconquija vs. Atlético Choromoro

El Corte FC vs. La Florida

Grupo B

Los Independientes vs. Central Córdoba (en Talleres)

Defensores del Mollar vs. Fundación Apostando por el Futuro

Fund.Fo.Vad vs. Santa Bárbara

Ingenio Viejo vs. Social Mercedes

Grupo C

Mariano Moreno vs. La Candelaria

Deportivo Trancas vs. Sacachispas

San Ignacio La Cañada vs. Pozo Largo FC

Unión San Francisco vs. La Colonia

Con nuevos equipos, ilusiones renovadas y dos ascensos en juego, el Torneo Anual 2026 de la Primera B promete una temporada intensa, cargada de pasión y con el sueño intacto de llegar a la máxima categoría liguista.

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