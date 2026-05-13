Nuevos equipos, zonas y formato: así se jugará la Primera B de la Liga Tucumana

La competencia contará con 24 equipos distribuidos en tres zonas de ocho clubes cada una. La expectativa creció en las últimas semanas no solo por el regreso de la actividad oficial, sino también por la incorporación de cuatro nuevas instituciones que debutarán en la divisional: OL-GER FC, Atlético Choromoro, Fund.Fo.Vad y Fundación Apostando por el Futuro.