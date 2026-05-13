Franco Colapinto no formó parte de los ensayos de Alpine bajo la lluvia en Francia

En la antesala del Gran Premio de Canadá, la escudería Alpine completó una jornada de ensayos estratégicos en el trazado francés de Magny-Cours. Pese a la expectativa que genera cada movimiento del equipo respecto a sus jóvenes talentos, Franco Colapinto no formó parte de la actividad; la estructura de Enstone optó por la experiencia de Pierre Gasly para liderar un programa de desarrollo técnico de alta complejidad.