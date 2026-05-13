Franco Colapinto no formó parte de los ensayos de Alpine bajo la lluvia en Francia

Resumen para apurados
- Franco Colapinto no participó de los ensayos de Alpine en Magny-Cours, Francia, ya que la escudería priorizó la experiencia de Pierre Gasly para probar neumáticos Pirelli de 2026.
- Las pruebas con Pirelli evaluaron compuestos para lluvia extrema e intermedios. Gasly completó 101 vueltas buscando datos técnicos clave para el cambio reglamentario de la F1 en 2026.
- La decisión subraya la necesidad de feedback experto para desarrollos complejos. Colapinto mantiene su rol en la academia y ya enfoca su preparación para el GP de Canadá en Montreal.
En la antesala del Gran Premio de Canadá, la escudería Alpine completó una jornada de ensayos estratégicos en el trazado francés de Magny-Cours. Pese a la expectativa que genera cada movimiento del equipo respecto a sus jóvenes talentos, Franco Colapinto no formó parte de la actividad; la estructura de Enstone optó por la experiencia de Pierre Gasly para liderar un programa de desarrollo técnico de alta complejidad.
Las pruebas, realizadas en conjunto con Pirelli, estuvieron centradas en la evolución de los compuestos para piso mojado que se implementarán en la temporada 2026, año en el que la Fórmula 1 experimenta un cambio reglamentario integral.
El programa de Gasly en pista
Pierre Gasly cargó con todo el peso del cronograma, completando un total de 101 vueltas y recorriendo 446 kilómetros en la primera jornada. La actividad fue meticulosa: se inició con tandas en seco para el seteo del monoplaza y luego se procedió a mojar la pista de forma artificial para evaluar los neumáticos de lluvia extrema.
Este miércoles, el piloto francés continuará con el plan de rodaje, enfocándose esta vez en el comportamiento de los compuestos intermedios. Para Alpine, estos datos son "oro en polvo" no solo para el proveedor de neumáticos, sino para la arquitectura técnica de los autos del futuro cercano.
La ausencia del argentino
Aunque el nombre de Colapinto suele estar vinculado a los test de desarrollo de la academia, en esta ocasión el equipo prefirió el feedback de un piloto con mayor rodaje en Grandes Premios para ajustar variables críticas de rendimiento bajo lluvia. El argentino continúa con su preparación habitual, con el foco puesto en el GP de Canadá el próximo fin de semana.
Próxima cita: Montreal
Tras este receso posterior al GP de Miami, la acción se traslada al circuito Gilles Villeneuve. Aquí el cronograma y horarios para el fin de semana en Canadá:
Viernes 22 de mayo
Prácticas libres: 13.30 a 14.30.
Clasificación Sprint: 17.30 a 18.14.
Sábado 23 de mayo
Carrera Sprint: 13 a 14.
Clasificación: 17 a 18.
Domingo 24 de mayo
Carrera: 17.