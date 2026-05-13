Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto no formó parte de los ensayos de Alpine bajo la lluvia en Francia

La escudería francesa priorizó la experiencia de Pierre Gasly para desarrollar los neumáticos de lluvia Pirelli de la temporada 2026.

NO FORMÓ PARTE. Franco Colapinto quedó excluido de la prueba de neumáticos para lluvia de Pirelli.. NO FORMÓ PARTE. Franco Colapinto quedó excluido de la prueba de neumáticos para lluvia de Pirelli..
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto no participó de los ensayos de Alpine en Magny-Cours, Francia, ya que la escudería priorizó la experiencia de Pierre Gasly para probar neumáticos Pirelli de 2026.
  • Las pruebas con Pirelli evaluaron compuestos para lluvia extrema e intermedios. Gasly completó 101 vueltas buscando datos técnicos clave para el cambio reglamentario de la F1 en 2026.
  • La decisión subraya la necesidad de feedback experto para desarrollos complejos. Colapinto mantiene su rol en la academia y ya enfoca su preparación para el GP de Canadá en Montreal.
Resumen generado con IA

En la antesala del Gran Premio de Canadá, la escudería Alpine completó una jornada de ensayos estratégicos en el trazado francés de Magny-Cours. Pese a la expectativa que genera cada movimiento del equipo respecto a sus jóvenes talentos, Franco Colapinto no formó parte de la actividad; la estructura de Enstone optó por la experiencia de Pierre Gasly para liderar un programa de desarrollo técnico de alta complejidad.

Las pruebas, realizadas en conjunto con Pirelli, estuvieron centradas en la evolución de los compuestos para piso mojado que se implementarán en la temporada 2026, año en el que la Fórmula 1 experimenta un cambio reglamentario integral.

El programa de Gasly en pista

Pierre Gasly cargó con todo el peso del cronograma, completando un total de 101 vueltas y recorriendo 446 kilómetros en la primera jornada. La actividad fue meticulosa: se inició con tandas en seco para el seteo del monoplaza y luego se procedió a mojar la pista de forma artificial para evaluar los neumáticos de lluvia extrema.

Este miércoles, el piloto francés continuará con el plan de rodaje, enfocándose esta vez en el comportamiento de los compuestos intermedios. Para Alpine, estos datos son "oro en polvo" no solo para el proveedor de neumáticos, sino para la arquitectura técnica de los autos del futuro cercano.

La ausencia del argentino

Aunque el nombre de Colapinto suele estar vinculado a los test de desarrollo de la academia, en esta ocasión el equipo prefirió el feedback de un piloto con mayor rodaje en Grandes Premios para ajustar variables críticas de rendimiento bajo lluvia. El argentino continúa con su preparación habitual, con el foco puesto en el GP de Canadá el próximo fin de semana.

Próxima cita: Montreal

Tras este receso posterior al GP de Miami, la acción se traslada al circuito Gilles Villeneuve. Aquí el cronograma y horarios para el fin de semana en Canadá:

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13.30 a 14.30.

Clasificación Sprint: 17.30 a 18.14.

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14.

Clasificación: 17 a 18.

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17.

Temas FranciaFórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Lionel Messi rompió un récord histórico de la Fórmula 1 sin correr una sola vuelta?

¿Lionel Messi rompió un récord histórico de la Fórmula 1 sin correr una sola vuelta?

Pierre Gasly lidera el ranking de destructores de la F1 tras su violento vuelco en Miami

Pierre Gasly lidera el ranking de destructores de la F1 tras su violento vuelco en Miami

¿Qué cambió en Alpine? La mejora silenciosa que ayudó a Franco Colapinto en Miami

¿Qué cambió en Alpine? La mejora silenciosa que ayudó a Franco Colapinto en Miami

Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
2

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
3

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero
4

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona
5

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Ranking notas premium
Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
1

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
2

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Más Noticias
El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Comentarios