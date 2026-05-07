¿Qué cambió en Alpine? La mejora silenciosa que ayudó a Franco Colapinto en Miami

Sin embargo, uno de los datos que mejor reflejan el cambio aparece lejos de las cámaras principales: los pit stops. En Miami, el bonaerense realizó su única parada en boxes en 2,80 segundos, registro que lo ubicó entre las 10 detenciones más rápidas de la carrera. En una categoría en las que las diferencias se miden en milésimas, esos detalles pueden definir posiciones, estrategias y hasta resultados.