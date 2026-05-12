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Alpine podría dar un giro inesperado y cambiar el histórico rosa por una marca de lujo mundial

La escudería francesa finalizaría su vínculo con BWT después de 2026 y ya tendría conversaciones avanzadas con una reconocida firma italiana.

Alpine podría dar un giro inesperado y cambiar el histórico rosa por una marca de lujo mundial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alpine negocia con Gucci para que la firma de lujo sea su patrocinador principal en la Fórmula 1 desde 2027, reemplazando a BWT y eliminando el color rosa de sus monoplazas.
  • El acuerdo, estimado entre 30 y 60 millones de euros anuales, surge por el vínculo entre el grupo Kering y Luca De Meo. Alpine no desmintió los contactos tras las consultas.
  • La alianza busca potenciar la presencia de Gucci en el mercado de EE. UU. ante el auge de la F1. El cambio marcaría un giro estético y comercial radical para la escudería francesa.
Resumen generado con IA

El futuro de Alpine podría sufrir un cambio radical en la Fórmula 1. En las últimas horas, medios europeos revelaron que la escudería donde corre Franco Colapinto estaría negociando con Gucci para convertir a la firma italiana en su nuevo sponsor principal a partir de 2027.

Actualmente, el equipo francés mantiene su acuerdo comercial con BWT, la empresa responsable del característico color rosa que identifica al monoplaza en las últimas temporadas. Sin embargo, ese vínculo finalizaría a fines de 2026 y dentro de Alpine ya analizan nuevos escenarios comerciales para el futuro inmediato.

Según informó GPblog, Gucci aparece como la marca mejor posicionada para ocupar ese lugar estratégico dentro del equipo. El objetivo de la empresa italiana sería potenciar su presencia en el mercado estadounidense aprovechando el crecimiento que tuvo la Fórmula 1 en Norteamérica durante los últimos años, especialmente desde la expansión del calendario con carreras en Miami, Las Vegas y Austin.

El posible acuerdo no sería menor desde lo económico. Las versiones que circulan en el paddock hablan de un contrato que podría ubicarse entre los 30 y los 60 millones de euros por temporada. Además, existe un vínculo empresarial importante detrás de las conversaciones: Gucci pertenece al grupo Kering, cuyo CEO es Luca De Meo, exdirectivo de Renault y uno de los hombres que impulsó la continuidad de Alpine dentro de la máxima categoría.

El detalle que alimentó todavía más los rumores

El rumor tomó todavía más fuerza después de una consulta periodística realizada directamente al equipo francés. Desde Alpine evitaron desmentir las negociaciones y dejaron una respuesta abierta que incrementó la expectativa.

“Alpine Formula One Team busca constantemente nuevas oportunidades de asociación y está en contacto con una amplia gama de marcas y empresas como socios potenciales. Sin embargo, las conversaciones siempre se mantienen confidenciales y solo se divulgan cuando todas las partes las confirman y acuerdan”, señalaron desde la escudería.

Mientras tanto, los fanáticos ya comenzaron a imaginar cómo podría verse el futuro auto de Colapinto sin el tradicional rosa de BWT y con la estética de una de las marcas de lujo más importantes del mundo.

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