Alpine podría dar un giro inesperado y cambiar el histórico rosa por una marca de lujo mundial

El posible acuerdo no sería menor desde lo económico. Las versiones que circulan en el paddock hablan de un contrato que podría ubicarse entre los 30 y los 60 millones de euros por temporada. Además, existe un vínculo empresarial importante detrás de las conversaciones: Gucci pertenece al grupo Kering, cuyo CEO es Luca De Meo, exdirectivo de Renault y uno de los hombres que impulsó la continuidad de Alpine dentro de la máxima categoría.