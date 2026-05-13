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Los ADRs caen hasta 4% en Wall Street, mientras que el riesgo país se acerca a los 520 puntos

Los bonos retroceden en medio de una mayor aversión global por la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz.

Las reacciones en Wall Street Las reacciones en Wall Street
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los ADRs argentinos caen hasta 4% en Wall Street y el riesgo país llega a 517 puntos este miércoles, afectados por la baja de bonos y un clima de mayor aversión al riesgo global.
  • La jornada coincide con la cumbre Trump-Xi y bloqueos en el estrecho de Ormuz. En Argentina, el mercado asimila la marcha universitaria y la próxima licitación de deuda en pesos.
  • Con las acciones en mínimos desde mayo, la atención se desplaza a la capacidad del Tesoro para renovar vencimientos y al impacto futuro de las tensiones comerciales externas.
Resumen generado con IA

Los bonos soberanos argentinos operan a la baja este miércoles, en una jornada marcada por la reunión entre Donald Trump y su par chino, Xi Jinping, mientras la situación en el estrecho de Ormuz sigue sin resolverse. En tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

En ese marco, el S&P Merval opera con una baja de 1,8% a 2.743.315,27 puntos básicos, mientras que su contraparte en dólares pierde 2,1% a 1.853,47 unidades, su nivel más bajo desde el inicio de mayo. Las acciones líderes que más caen son las energéticas: Transener (-3,9%), Edenor (-3%) y Transportadora de Gas del Norte (-2,9%).

En Nueva York, las acciones argentinas también registran mayoría de pérdidas, las principales son: BBVA (-4%), Edenor (-3,9%) y Grupo Supervielle (-3,1%), respectivamente.

A nivel global, los compradores de oportunidad impulsaron al alza las acciones tecnológicas, con operadores apostando a que el rally de los fabricantes de chips aún tiene margen para continuar. El petróleo fluctúa después de una racha de tres alzas diarias, mientras el estrecho de Ormuz seguía cerrado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Beijing para mantener una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping, en medio de un escenario internacional atravesado por la guerra, la inflación, las tensiones comerciales y el avance de la inteligencia artificial.

A nivel local, el martes se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente. El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, votada y ratificada en el Congreso y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte Suprema.

Los títulos de deuda soberana registran mayoría de caídas tanto en la bolsa local como en la plaza extranjera. Así los que más pierden valor son el Global 2029 (-0,9%) y el Bonar 2035 (-0,7%). En el otro extremo, solo avanzan el Global 2046 (+0,3%) y el Bonar 2029 (+0,1%).

A su vez, el riesgo país sube por segunda rueda consecutiva y se ubica en los 517 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El Tesoro comunicó el lunes por la tarde las condiciones para la licitación de deuda en pesos pautada para este 13 de mayo. El menú ofrecido vuelve a comprender un único papel tasa fija (S30S6), aunque se ofrecen esta vez dos Boncer (TZXY7 y TZXS7), dos duales CER/TAMAR (nuevo TXMJ8 y el TXMJ9) y el dólar linked D30S6. Los pagos en esta ocasión ascienden a $9,4 billones (se pagaron otros $1,8 billones en la semana).

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