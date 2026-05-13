Los ADRs caen hasta 4% en Wall Street, mientras que el riesgo país se acerca a los 520 puntos

El Tesoro comunicó el lunes por la tarde las condiciones para la licitación de deuda en pesos pautada para este 13 de mayo. El menú ofrecido vuelve a comprender un único papel tasa fija (S30S6), aunque se ofrecen esta vez dos Boncer (TZXY7 y TZXS7), dos duales CER/TAMAR (nuevo TXMJ8 y el TXMJ9) y el dólar linked D30S6. Los pagos en esta ocasión ascienden a $9,4 billones (se pagaron otros $1,8 billones en la semana).