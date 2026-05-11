El riesgo país rompió el piso de los 500 puntos ante la euforia por los bonos argentinos

Resumen para apurados
- El riesgo país de Argentina cayó a 498 puntos, su nivel más bajo desde febrero, impulsado por el rally de bonos soberanos y la mejora en la calificación crediticia de Fitch Ratings.
- La suba a 'B-' responde a la solvencia y el equilibrio fiscal del país. En tanto, el Gobierno cerró su programa financiero 2026 y descartó emitir nueva deuda ante las tasas actuales.
- La reducción del indicador aleja el riesgo de default. El oficialismo buscará ahora financiamiento de organismos internacionales y divisas clave de la minería, energía y el agro.
En una jornada marcada por el optimismo en los mercados financieros, el riesgo país de la Argentina perforó la barrera de las 500 unidades y se ubicó en 498 puntos básicos, su nivel más bajo desde principios de febrero. Este descenso de 15 puntos en el indicador de JP Morgan acompaña el rally de los bonos soberanos, que ganan un 0,2% diario y ya acumulan un alza del 3% en lo que va de mayo.
La confianza de los inversores se vio impulsada recientemente por la decisión de la agencia "Fitch Ratings de elevar la calificación soberana a “B-”. Según la consultora, el país muestra una mejora en su solvencia y una "firme convicción de equilibrio fiscal", lo que reduce el riesgo de default.
No obstante, el Gobierno mantiene la cautela. El Gobierno ratificó que el Tesoro ya cerró su programa financiero para 2026 y que, por ahora, no emitirá nueva deuda para evitar pagar las altas tasas que exige el mercado.
En el plano local, el "S&P Merval subió un 0,4%", liderado por el rebote del 7,2% en Bioceres y el avance de YPF (+0,8%). Por el contrario, Mercado Libre sufrió una caída del 3,8% tras el fuerte desplome del cierre de la semana pasada. La estrategia oficial inmediata se centrará en obtener financiamiento de organismos internacionales y aprovechar el flujo de divisas proveniente de la minería, la energía y la cosecha gruesa.