El riesgo país rompió el piso de los 500 puntos ante la euforia por los bonos argentinos

En una jornada marcada por el optimismo en los mercados financieros, el riesgo país de la Argentina perforó la barrera de las 500 unidades y se ubicó en 498 puntos básicos, su nivel más bajo desde principios de febrero. Este descenso de 15 puntos en el indicador de JP Morgan acompaña el rally de los bonos soberanos, que ganan un 0,2% diario y ya acumulan un alza del 3% en lo que va de mayo.