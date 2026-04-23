Billeteras virtuales activan plan “anticaída” en mora: qué cambia

La suba de la morosidad en Argentina encendió alarmas en bancos y fintech. Frente a este escenario, las billeteras digitales comenzaron a implementar un nuevo enfoque: un plan “anticaída” que busca anticiparse al incumplimiento antes de que el usuario termine reportado en el sistema financiero o en el Veraz.
A diferencia del modelo tradicional —reactivo y tardío—, esta estrategia apunta a detectar señales tempranas de estrés financiero y ofrecer soluciones antes de que la deuda entre en mora.
De la reacción a la prevención: el cambio de paradigma
Históricamente, el sistema financiero actuó cuando el problema ya estaba instalado: el cliente dejaba de pagar, acumulaba intereses y recién entonces accedía a una refinanciación.
Desde el ecosistema fintech plantean que ese esquema llega demasiado tarde. Cuando se ofrece ayuda, el usuario ya está más endeudado, con menor capacidad de pago y mayor estrés financiero.
El nuevo modelo busca romper esa lógica: intervenir antes del incumplimiento para evitar que el crédito se deteriore.
Cómo funciona la refinanciación preventiva
La clave del plan “anticaída” es la refinanciación preventiva. Es decir, no esperar a que el cliente caiga en mora, sino adelantarse con una propuesta de reestructuración.
Esto implica:
Extender plazos de pago
Reducir el valor de la cuota mensual
Reorganizar el esquema de pagos
Reformular condiciones del crédito
El objetivo es simple: mantener al usuario dentro del sistema y evitar que su situación se agrave.
Las señales que activan las alertas
El sistema no actúa de forma masiva, sino selectiva. Las fintech utilizan datos para detectar patrones de riesgo antes del default.
Entre las principales señales:
Pagos realizados siempre al límite del vencimiento
Uso casi total de la línea de crédito disponible
Solicitud de nuevos préstamos en plazos muy cortos
Elección de cuotas máximas sin margen financiero
Aumento del endeudamiento en otras entidades
Ninguna de estas variables por sí sola implica un problema. Pero combinadas, anticipan una posible mora.
Mora temprana vs. mora tardía: una diferencia clave
El modelo distingue dos momentos críticos:
Mora temprana
Aún no hay incumplimiento
Existen señales de fragilidad
Hay margen para reordenar la deuda
Mora tardía
Más de 270 días de atraso
Situación financiera deteriorada
Mayor probabilidad de incobrabilidad
La estrategia “anticaída” apunta exclusivamente a la primera etapa, donde todavía hay margen de acción.
Evitar el Veraz: el beneficio para el usuario
Uno de los principales objetivos del sistema es evitar que el cliente termine reportado en bases como el Veraz o la Central de Deudores del Banco Central.
Una refinanciación a tiempo permite:
Mantener un historial crediticio saludable
Evitar intereses punitorios
Seguir accediendo a crédito formal
Reducir el impacto emocional del endeudamiento
En cambio, una mora prolongada puede cerrar puertas financieras durante años.
Qué ganan las billeteras digitales
No se trata solo de ayudar al cliente. También hay un fuerte incentivo económico para las entidades.
Cuando un crédito entra en mora:
Deben aumentar previsiones por riesgo
Se afecta la rentabilidad
Se inmoviliza capital
Si logran que el cliente siga pagando —aunque sea con condiciones ajustadas—, el crédito se mantiene activo y con menor riesgo contable.
Fintech bajo presión: tasas y mora en debate
El avance de estas estrategias ocurre en medio de críticas al sector fintech, especialmente por las tasas de interés y el crecimiento de la morosidad.
Desde la industria rechazan estas acusaciones y sostienen que:
No fijan el precio del dinero de forma arbitraria
Las tasas reflejan riesgo, costos y mora esperada
La evaluación crediticia se basa en modelos sofisticados
Además, remarcan que el problema de la mora es estructural y no exclusivo del crédito digital.
Un contexto desafiante
Los números explican la urgencia del cambio:
Morosidad en préstamos familiares: alrededor del 11%
Sector no bancario: hasta 27% de irregularidad
Son niveles que no se veían desde la crisis de 2001.
El futuro del crédito: anticiparse o desaparecer
El plan “anticaída” marca un giro claro en la lógica del negocio financiero: pasar de gestionar el daño a prevenirlo.
La clave no es dar más crédito, sino sostener el que ya existe antes de que se vuelva incobrable.
En un contexto económico inestable, detectar a tiempo al cliente en dificultad puede ser la diferencia entre mantener el sistema funcionando o enfrentar una caída más profunda del crédito digital.