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Billeteras virtuales activan plan “anticaída” en mora: qué cambia

Las medidas que tomarán para frenar los impagos y evitar el Veraz.

Billeteras virtuales activan plan “anticaída” en mora: qué cambia
Hace 15 Min

La suba de la morosidad en Argentina encendió alarmas en bancos y fintech. Frente a este escenario, las billeteras digitales comenzaron a implementar un nuevo enfoque: un plan “anticaída” que busca anticiparse al incumplimiento antes de que el usuario termine reportado en el sistema financiero o en el Veraz.

A diferencia del modelo tradicional —reactivo y tardío—, esta estrategia apunta a detectar señales tempranas de estrés financiero y ofrecer soluciones antes de que la deuda entre en mora.

De la reacción a la prevención: el cambio de paradigma

Históricamente, el sistema financiero actuó cuando el problema ya estaba instalado: el cliente dejaba de pagar, acumulaba intereses y recién entonces accedía a una refinanciación.

Desde el ecosistema fintech plantean que ese esquema llega demasiado tarde. Cuando se ofrece ayuda, el usuario ya está más endeudado, con menor capacidad de pago y mayor estrés financiero.

El nuevo modelo busca romper esa lógica: intervenir antes del incumplimiento para evitar que el crédito se deteriore.

Cómo funciona la refinanciación preventiva

La clave del plan “anticaída” es la refinanciación preventiva. Es decir, no esperar a que el cliente caiga en mora, sino adelantarse con una propuesta de reestructuración.

Esto implica:

Extender plazos de pago

Reducir el valor de la cuota mensual

Reorganizar el esquema de pagos

Reformular condiciones del crédito

El objetivo es simple: mantener al usuario dentro del sistema y evitar que su situación se agrave.

Las señales que activan las alertas

El sistema no actúa de forma masiva, sino selectiva. Las fintech utilizan datos para detectar patrones de riesgo antes del default.

Entre las principales señales:

Pagos realizados siempre al límite del vencimiento

Uso casi total de la línea de crédito disponible

Solicitud de nuevos préstamos en plazos muy cortos

Elección de cuotas máximas sin margen financiero

Aumento del endeudamiento en otras entidades

Ninguna de estas variables por sí sola implica un problema. Pero combinadas, anticipan una posible mora.

Mora temprana vs. mora tardía: una diferencia clave

El modelo distingue dos momentos críticos:

Mora temprana

Aún no hay incumplimiento

Existen señales de fragilidad

Hay margen para reordenar la deuda

Mora tardía

Más de 270 días de atraso

Situación financiera deteriorada

Mayor probabilidad de incobrabilidad

La estrategia “anticaída” apunta exclusivamente a la primera etapa, donde todavía hay margen de acción.

Evitar el Veraz: el beneficio para el usuario

Uno de los principales objetivos del sistema es evitar que el cliente termine reportado en bases como el Veraz o la Central de Deudores del Banco Central.

Una refinanciación a tiempo permite:

Mantener un historial crediticio saludable

Evitar intereses punitorios

Seguir accediendo a crédito formal

Reducir el impacto emocional del endeudamiento

En cambio, una mora prolongada puede cerrar puertas financieras durante años.

Qué ganan las billeteras digitales

No se trata solo de ayudar al cliente. También hay un fuerte incentivo económico para las entidades.

Cuando un crédito entra en mora:

Deben aumentar previsiones por riesgo

Se afecta la rentabilidad

Se inmoviliza capital

Si logran que el cliente siga pagando —aunque sea con condiciones ajustadas—, el crédito se mantiene activo y con menor riesgo contable.

Fintech bajo presión: tasas y mora en debate

El avance de estas estrategias ocurre en medio de críticas al sector fintech, especialmente por las tasas de interés y el crecimiento de la morosidad.

Desde la industria rechazan estas acusaciones y sostienen que:

No fijan el precio del dinero de forma arbitraria

Las tasas reflejan riesgo, costos y mora esperada

La evaluación crediticia se basa en modelos sofisticados

Además, remarcan que el problema de la mora es estructural y no exclusivo del crédito digital.

Un contexto desafiante

Los números explican la urgencia del cambio:

Morosidad en préstamos familiares: alrededor del 11%

Sector no bancario: hasta 27% de irregularidad

Son niveles que no se veían desde la crisis de 2001.

El futuro del crédito: anticiparse o desaparecer

El plan “anticaída” marca un giro claro en la lógica del negocio financiero: pasar de gestionar el daño a prevenirlo.

La clave no es dar más crédito, sino sostener el que ya existe antes de que se vuelva incobrable.

En un contexto económico inestable, detectar a tiempo al cliente en dificultad puede ser la diferencia entre mantener el sistema funcionando o enfrentar una caída más profunda del crédito digital.

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