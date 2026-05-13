Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Esa misma sintonía se trasladó unas cuadras más allá, en Lavalle y Pellegrini, estaba el sector por donde la parcialidad visitante debía ingresar según lo previsto por el operativo de seguridad. Allí, mientras la policía se preparaba para la llegada del grueso de la barra brava visitante, algunas familias se adelantaban e ingresaban a La Ciudadela con total tranquilidad. Ese era el caso de Marcelo Gutiérrez, que arribó junto a su esposa y su pequeña hija. “Mi viejo me llevaba de visitante cuando yo era chico y estábamos en Primera. Me quedó la costumbre, así que siempre que se puede, vamos”, relata, y avisa que ya está planeando el próximo viaje, cuando en unas fechas jueguen el “clásico” frente a Gimnasia y Tiro en Salta.