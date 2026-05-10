Con juego propio, el liderazgo en el bolsillo y Pellerano de vuelta en La Ciudadela: así llega Gimnasia de Jujuy, el rival de San Martín
El equipo dirigido por el ex defensor "santo" llega al duelo de este martes como el líder de la zona B y con la confianza de un conjunto que sabe exactamente lo que quiere.
Resumen para apurados
- Gimnasia de Jujuy visitará a San Martín de Tucumán este martes en La Ciudadela por la Primera Nacional. El "Lobo" busca defender el liderazgo de la Zona B ante el equipo tucumano.
- Hernán Pellerano, técnico jujeño y ex San Martín, lidera un equipo eficaz con 23 puntos. El "Santo" llega golpeado tras su reciente eliminación por penales en la Copa Argentina.
- Este duelo es clave para la cima de la tabla. Un triunfo visitante consolidará la ventaja de Gimnasia, mientras que San Martín necesita ganar para acortar distancias en el torneo.
Como esos equipos que llegan sin el peso de la historia reciente pero con hambre suficiente para incomodar a cualquiera, así aparece Gimnasia de Jujuy en la puerta de La Ciudadela. El “Lobo jujeño” fue ganando confianza fecha a fecha y hoy encabeza la zona B con 23 puntos. Para San Martín, la primera señal de alerta es esa: enfrente no habrá un rival que necesite esperar para jugar ni uno que se conforme con lo que el partido le dé, sino un conjunto que tiene idea propia y que llega a Tucumán habiendo estudiado al anfitrión con un nivel de detalle que pocas veces se ve en la categoría.
Ese último punto, que parece anecdótico, en realidad dice mucho sobre el nivel de preparación del equipo visitante. Hernán Pellerano estuvo el viernes en el Padre Martearena de Salta viendo a San Martín contra Banfield. No mandó a un asistente ni se conformó con el video. Fue él, con libreta en mano, tomando notas durante los 90’, buscando los movimientos del equipo de Andrés Yllana, las debilidades en la salida, los espacios que deja en la transición. El morbo tiene esa capa adicional: Pellerano conoce La Ciudadela de adentro porque la habitó como jugador durante varios años, fue defensor central del “Santo” bajo las órdenes de Pablo De Muner y hoy vuelve con la pizarra del otro lado.
Los buenos números de Gimnasia de Jujuy
El rendimiento del “Lobo jujeño” en este torneo no admite muchas discusiones. Siete victorias, dos empates y dos derrotas en 11 fechas, con un crecimiento sostenido que lo instaló definitivamente en la cima. El pico de la temporada llegó contra Almagro: una goleada 6 a 1 con seis goleadores distintos que mostró al conjunto jujeño en su versión más festiva, con Francisco Maidana y David Gallardo como ejes de una tarde que pareció de otro nivel para la categoría. Pero también sabe sostenerse cuando el juego no acompaña: empató los dos últimos partidos y siguió puntero igual, lo que habla de un equipo maduro para la categoría.
Hay otro costado del “Lobo jujeño” que llama la atención y que tiene nombre propio en el ascenso. En cuatro ocasiones a lo largo del torneo, los rivales que cayeron frente a Gimnasia terminaron perdiendo también a su entrenador días después. Lo que empezó como una coincidencia se transformó en un dato que nadie puede ignorar. Gimnasia se convirtió en el equipo que no sólo suma puntos sino que además deja consecuencias en los rivales que enfrenta. En los pasillos del fútbol argentino ya le pusieron el mote de “equipo saca técnicos”, y con Yllana en el banco del “Santo” esa etiqueta agrega una presión que, aunque nadie la mencione en voz alta, existe.
Las figuras del “Lobo”
El sistema preferido de Pellerano es un 4-1-3-2 con variantes. La idea es clara: salir bien desde atrás, circular por el mediocampo con varios jugadores involucrados y llegar al área con combinaciones cortas. La presión alta es otro de los sellos del equipo, organizada y con anticipación táctica, no por entusiasmo sino por convicción. El máximo goleador es el ex “Decano” Cristian Menéndez, delantero de 38 años con cuatro goles en nueve partidos, un nombre de olfato y jerarquía para resolver en el área. A su lado, Hugo Soria en el medio campo lleva 783 minutos y es el ancla que le da equilibrio al bloque. El equipo reparte bien la producción ofensiva y no depende de un solo nombre para generar.
Para San Martín el partido tiene advertencias puntuales. Gimnasia es incómodo cuando el rival le da tiempo en el fondo y le permite circular sin presión, porque encuentra líneas de pase con fluidez y llega al área con más jugadores de los habituales. Su debilidad aparece cuando se lo obliga a jugar en campo propio durante tiempo prolongado y cuando los volantes rivales ganan la segunda pelota: ahí pierde fluidez y se vuelve más predecible. El antecedente más claro es la única derrota abultada del torneo, el 3 a 0 contra Tristán Suárez, que mostró que cuando Gimnasia no puede imponer su juego, sí se le puede ganar.
Hay un ingrediente extra que tampoco puede ignorarse: 2.000 hinchas de Gimnasia viajarán a Tucumán para el partido, algo que transforma la atmósfera de La Ciudadela en algo parecido a un clásico regional. El “Lobo jujeño” tendrá respaldo propio, y eso siempre suma para un equipo visitante que viaja con confianza.
San Martín llega con el golpe todavía fresco de la eliminación contra Banfield en Copa Argentina por penales, un partido que mereció ganar y perdió de la peor manera. Si el “Santo” gana, recorta la diferencia a dos puntos y se instala como rival de peso en la pelea por el liderazgo. Si empata o pierde, esa distancia empieza a pesar con mucho torneo por delante. Lo que probablemente le pida Yllana a su equipo pasa por no dejarse llevar a un partido sin ritmo ni dominio, porque ahí es exactamente donde Gimnasia de Jujuy se siente más cómodo. El técnico visitante ya tiene el informe completo. La respuesta llegará este martes en La Ciudadela.