Con juego propio, el liderazgo en el bolsillo y Pellerano de vuelta en La Ciudadela: así llega Gimnasia de Jujuy, el rival de San Martín

Ese último punto, que parece anecdótico, en realidad dice mucho sobre el nivel de preparación del equipo visitante. Hernán Pellerano estuvo el viernes en el Padre Martearena de Salta viendo a San Martín contra Banfield. No mandó a un asistente ni se conformó con el video. Fue él, con libreta en mano, tomando notas durante los 90’, buscando los movimientos del equipo de Andrés Yllana, las debilidades en la salida, los espacios que deja en la transición. El morbo tiene esa capa adicional: Pellerano conoce La Ciudadela de adentro porque la habitó como jugador durante varios años, fue defensor central del “Santo” bajo las órdenes de Pablo De Muner y hoy vuelve con la pizarra del otro lado.