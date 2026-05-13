Suben las ventas online en Tucumán durante el Hot Sale 2026: cuáles son los productos más elegidos

Resumen para apurados
- Las ventas online en Tucumán crecieron un 49% en facturación durante los primeros dos días del Hot Sale 2026, con un aumento del 30% en las órdenes de compra según Tiendanube.
- El ticket promedio fue de $78.030, liderado por indumentaria y belleza. El 45% de los usuarios usó tarjeta de crédito, facilitando el acceso al consumo en plataformas digitales.
- El crecimiento consolida al e-commerce en Tucumán, destacando su capacidad de exportación interna hacia Buenos Aires y otras provincias, fortaleciendo la economía regional digital.
En Tucumán, los comercios online registraron un desempeño destacado durante los primeros dos días del Hot Sale 2026, con un incremento del 49% en la facturación en comparación con la edición del año pasado, según datos aportados por Tiendanube. El crecimiento también se reflejó en la cantidad de operaciones, ya que las órdenes de compra aumentaron un 30%, consolidando la expansión del comercio electrónico en la provincia.
Estas tiendas, conocidas como “tiendas nube”, son plataformas digitales que permiten a emprendedores y empresas crear su propio comercio online, gestionar pagos y coordinar envíos sin necesidad de contar con un local físico. Este modelo facilita llegar a clientes de todo el país y potenciar las ventas en eventos masivos como el Hot Sale.
El ticket promedio alcanzó los $78.030, un dato que refleja tanto el volumen de ventas como el valor de cada transacción en un contexto económico donde el consumo continúa siendo selectivo.
En cuanto a las categorías más elegidas, la indumentaria lideró con el 37% de las ventas. Le siguieron los productos de salud y belleza, con el 31%, y en tercer lugar se ubicaron electrónica y tecnología, con el 8%.
Esta tendencia también se vio reflejada en los artículos más vendidos, entre los que se destacaron productos de cuidado corporal y capilar, cremas dermocosméticas, remeras, ítems de iluminación y sábanas.
Respecto a la distribución geográfica, el 43% de las órdenes se concretaron dentro de Tucumán, lo que evidencia una fuerte dinámica de consumo interno. Sin embargo, también hubo una importante proyección hacia otros distritos. El 20% de los envíos tuvo como destino la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, mientras que el 8% se dirigió al resto de la provincia de Buenos Aires.
Córdoba concentró el 5% de las operaciones y Santa Fe el 4%, en tanto que el 20% restante se distribuyó en otras provincias del país.
En relación a los medios de pago, la tarjeta de crédito fue la opción predominante, utilizada en el 45% de las compras. Las transferencias representaron el 23% de las operaciones, seguidas por la tarjeta de débito con el 12% y las billeteras virtuales con el 8%. El efectivo tuvo una participación marginal del 1%, mientras que el 11% restante correspondió a medios de pago personalizados.