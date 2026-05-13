Suben las ventas online en Tucumán durante el Hot Sale 2026: cuáles son los productos más elegidos

En Tucumán, los comercios online registraron un desempeño destacado durante los primeros dos días del Hot Sale 2026, con un incremento del 49% en la facturación en comparación con la edición del año pasado, según datos aportados por Tiendanube. El crecimiento también se reflejó en la cantidad de operaciones, ya que las órdenes de compra aumentaron un 30%, consolidando la expansión del comercio electrónico en la provincia.