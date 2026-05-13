“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

Después del triunfo 2-0 frente al líder Gimnasia de Jujuy, Andrés Yllana destacó la respuesta futbolística y anímica de San Martín en una noche clave en La Ciudadela. “Estoy muy conforme con lo que hizo el equipo. Salió el partido que habíamos planeado y entrenado”, explicó el entrenador, que además valoró la dificultad del rival y el trabajo realizado por sus dirigidos durante los 90 minutos.
El DT también resaltó la capacidad del equipo para adaptarse tras la expulsión de Lucas Diarte en el complemento. “Cuando nos echaron el jugador tuvimos que cambiar algunas cosas y tomar otra postura, pero creo que ganamos bien y hasta podríamos haber hecho algún gol más”, analizó. Además, remarcó que el equipo logró mantener el orden y el equilibrio incluso en los momentos más complejos del encuentro.
Para Yllana, uno de los aspectos más importantes fue justamente la madurez que mostró el plantel. “El equipo siguió buscando sin desequilibrarse”, señaló. En ese sentido, explicó que Gimnasia de Jujuy intentó cortar constantemente el ritmo del partido durante el primer tiempo, aunque San Martín logró imponer condiciones en el complemento y encontrar mayores espacios para atacar.
Una de las imágenes de la noche fue el desaforado festejo del entrenador en el segundo gol, cuando salió corriendo desde el banco para abrazarse con todos sus jugadores. “Los que entran nos aportan muchísimo. Nos cambian partidos y eso es fundamental para el grupo”, explicó Yllana, que además destacó la unión y la competitividad interna que existe dentro del plantel.
El elogio para Alan Cisnero
El entrenador también se detuvo a hablar del presente de Alan Cisnero, una de las figuras del equipo. “Tiene muchísima capacidad y todavía no tiene techo”, aseguró. Incluso, reveló que junto al cuerpo técnico trabajan detalles específicos con el volante y hasta utilizan videos de Lionel Messi para ayudarlo a interpretar mejor los tiempos y las velocidades del juego.