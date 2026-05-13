“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

Una de las imágenes de la noche fue el desaforado festejo del entrenador en el segundo gol, cuando salió corriendo desde el banco para abrazarse con todos sus jugadores. “Los que entran nos aportan muchísimo. Nos cambian partidos y eso es fundamental para el grupo”, explicó Yllana, que además destacó la unión y la competitividad interna que existe dentro del plantel.