En la previa a la marcha, qué opinan los estudiantes tucumanos sobre el conflicto universitario
Resumen para apurados
- Estudiantes de la UNT marcharán hoy en Tucumán hacia Plaza Independencia para defender el presupuesto educativo ante la crisis económica y los recortes del Gobierno nacional.
- Bajo un fuerte acatamiento al paro docente, los alumnos denuncian dificultades económicas para cursar y organizan ollas populares previas a la gran movilización federal.
- La protesta reafirma a la universidad pública como pilar de inclusión social. El éxito de la convocatoria marcará el pulso de la negociación presupuestaria a nivel nacional.
En la previa de la cuarta marcha federal universitaria, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán expresaron su respaldo mayoritario al reclamo en defensa de la educación pública, aunque con matices en cuanto a la participación efectiva en la movilización.
Durante un recorrido de LA GACETA por esa facultad, el impacto del paro se hizo sentir con fuerza: sin clases y con escasa circulación en los pasillos. En ese contexto, varios alumnos coincidieron en la legitimidad del reclamo, vinculado principalmente a la falta de financiamiento y a la situación económica actual.
Pamela, estudiante de la carrera de Inglés, aseguró que todas sus cátedras adhirieron al paro. Aunque no podrá asistir a la marcha por cuestiones personales, se mostró a favor de la protesta. “Estoy de acuerdo con el reclamo”, resumió.
Entre quienes sí planean movilizarse, el énfasis está puesto en el valor de la universidad pública como herramienta de inclusión. Morena, estudiante de Las Talitas, señaló que el contexto económico impacta directamente en la posibilidad de cursar. “Se hace difícil venir a la universidad hoy en día. Por eso es importante defenderla”, sostuvo. Además, remarcó que la educación superior estatal representa una oportunidad concreta de crecimiento: “Es un lugar de oportunidades para todos”.
Desde una mirada similar, Enzo, alumno de Historia, confirmó su participación en la movilización y destacó la importancia de la acción colectiva. “Creemos que esta es la forma de sostener la lucha entre todos los estudiantes”, afirmó.
Las agrupaciones estudiantiles también forman parte activa de la jornada. Integrantes del movimiento Bolívar organizaron actividades previas como asambleas, confección de carteles y una olla popular. “Defender la universidad pública es fundamental, sobre todo para quienes tenemos más dificultades para sostener los estudios”, señalaron.
Aunque la concurrencia durante las primeras horas fue baja, con el correr del día comenzó a incrementarse la presencia de estudiantes en la facultad, en la antesala de la concentración prevista para la tarde. La marcha partirá hacia el Rectorado y culminará en plaza Independencia, en sintonía con movilizaciones similares en todo el país.