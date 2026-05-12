En la previa a la marcha, qué opinan los estudiantes tucumanos sobre el conflicto universitario

Entre quienes sí planean movilizarse, el énfasis está puesto en el valor de la universidad pública como herramienta de inclusión. Morena, estudiante de Las Talitas, señaló que el contexto económico impacta directamente en la posibilidad de cursar. “Se hace difícil venir a la universidad hoy en día. Por eso es importante defenderla”, sostuvo. Además, remarcó que la educación superior estatal representa una oportunidad concreta de crecimiento: “Es un lugar de oportunidades para todos”.