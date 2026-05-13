El decano de Medicina de la UNT alertó por el éxodo docente: “Es como cerrar 20 ingenios”

Martínez explicó que la UNT cuenta con alrededor de 10.000 trabajadores entre docentes y no docentes, lo que la convierte en una de las principales fuentes de empleo de la provincia. En ese contexto, utilizó una metáfora contundente para dimensionar el impacto del éxodo a nivel nacional. “La migración de 10.000 docentes es como cerrar 20 ingenios”, comparó, en alusión al peso histórico de la industria azucarera en Tucumán.