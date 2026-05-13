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Alerta por hantavirus en Argentina: qué provincias registran más contagios, según datos oficiales

Este balance permite identificar una tendencia creciente en las notificaciones oficiales en comparación con periodos previos, marcando un punto de atención para las autoridades sanitarias del país.

Alerta por hantavirus en Argentina: qué provincias registran más contagios, según datos oficiales Hantavirus
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Salud reportó 102 casos de hantavirus en Argentina durante la temporada 2025-2026, con Buenos Aires y Salta como los focos principales de contagio.
  • La región Centro concentra el 54% de los infectados, seguida por el NOA. El reporte detectó una tendencia creciente y un brote en la Patagonia que superó los umbrales históricos.
  • Con una tasa de incidencia récord de 0,21, las autoridades exigen intensificar la vigilancia clínica y prevención para frenar la propagación en zonas de alta circulación viral.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Salud difundió recientemente el Boletín Epidemiológico Nacional con datos actualizados sobre la presencia del hantavirus en el territorio argentino. El reporte revela que la temporada 2025-2026 ya registra un total de 102 contagios confirmados hasta la semana diecisiete del año. Este balance permite identificar una tendencia creciente en las notificaciones oficiales en comparación con periodos previos, marcando un punto de atención para las autoridades sanitarias del país.

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La distribución geográfica del virus muestra una concentración significativa en regiones específicas, siendo Buenos Aires la jurisdicción con mayor cantidad de afectados al sumar 43 casos. La provincia de Salta ocupa el segundo puesto en la estadística nacional con 30 registros validados por el sistema de salud. El informe oficial detalla estas cifras con el fin de orientar las medidas de prevención y control en las zonas donde la circulación viral presenta mayor intensidad actualmente.

Hantavirus en Argentina: qué regiones registraron más casos

La región Centro lidera las estadísticas de contagios durante la actual temporada 2025-2026, concentrando el 54% de los casos totales del país. Este sector geográfico comprende las jurisdicciones de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, las cuales figuran de manera prominente en el registro nacional de infectados. El elevado porcentaje en esta zona refleja una actividad viral intensa que demanda vigilancia epidemiológica constante por parte de los organismos locales.

Por otro lado, el Noroeste Argentino ocupa el segundo puesto con el 35% de los registros, situándose Salta y Jujuy como los focos principales de notificación en dicha área. En cuanto al Sur, compuesto por Chubut, Neuquén y Río Negro, se contabiliza el 10% de los afectados a nivel nacional. Sin embargo, el reporte sanitario destaca con preocupación que la curva acumulada en la zona patagónica traspasó el umbral de brote a partir de la semana 35 del año pasado.

  • Tasa de incidencia récord: Las autoridades sanitarias destacan que la temporada presente exhibe la cifra más alta del período bajo estudio, alcanzando 0,21 casos por cada 100.000 habitantes. Ante este escenario, recomiendan a los profesionales médicos intensificar la vigilancia clínica en regiones endémicas para detectar posibles contagios de forma veloz.
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