Alerta por hantavirus en Argentina: qué provincias registran más contagios, según datos oficiales

Por otro lado, el Noroeste Argentino ocupa el segundo puesto con el 35% de los registros, situándose Salta y Jujuy como los focos principales de notificación en dicha área. En cuanto al Sur, compuesto por Chubut, Neuquén y Río Negro, se contabiliza el 10% de los afectados a nivel nacional. Sin embargo, el reporte sanitario destaca con preocupación que la curva acumulada en la zona patagónica traspasó el umbral de brote a partir de la semana 35 del año pasado.