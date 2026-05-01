Cómo hacer flan de avena sin leche ni huevos: la receta fácil, saludable y económica

Resumen para apurados
- Luisina Acosta difundió en Argentina una receta de flan de avena sin leche ni huevos, pensada como una opción saludable, económica y apta para veganos de fácil preparación.
- El proceso requiere hidratar avena, licuarla con almidón y vainilla, y cocinarla al fuego sin usar horno. La mezcla se refrigera 12 horas sobre una base de caramelo artesanal.
- La propuesta refleja el auge de la alimentación basada en plantas en el país, permitiendo reversionar clásicos gastronómicos con ingredientes accesibles y de alto valor nutricional.
El flan es uno de los postres clásicos más consumidos en la Argentina gracias a su sabor, su textura cremosa y la facilidad de preparación. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a popularizarse versiones más livianas y adaptadas a distintos tipos de alimentación.
Entre ellas, el flan de avena se convirtió en una de las alternativas más buscadas por quienes quieren disfrutar de un postre dulce sin resignar opciones saludables. Además, esta receta tiene otra ventaja: puede hacerse sin horno y no lleva leche de origen animal, por lo que también resulta apta para personas veganas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer flan de avena
Esta receta se destaca por utilizar ingredientes simples y fáciles de conseguir. Para prepararla se necesitan solo seis productos básicos.
Entre los principales ingredientes se encuentra la avena, que aporta fibra y una textura cremosa al postre. Además, al no contener leche vacuna, se transforma en una opción diferente para quienes buscan alternativas vegetales.
Otra de las ventajas de esta preparación es que no requiere horno, lo que reduce el tiempo de cocción y simplifica el proceso.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta variante mantiene una consistencia similar a la del flan tradicional y puede servirse en reuniones familiares, meriendas o como postre después de las comidas.
Flan de avena: qué ingredientes se necesitan
Los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación son:
- 100 gramos de Avena
- Un litro de agua
- Tres cucharadas soperas de edulcorante líquido sucralosa
- 60 gramos de almidón de maíz
- Dos cucharadas soperas de extracto de vainilla
- Caramelo para la base
Paso a paso, la preparación
- Lo primero que debes hacer es formar el caramelo para la base de la flanera. Derretí el azúcar hasta formar el caramelo y agregalo cubriendo toda la base.
- Por otro lado, mezclá en el bol el agua con la avena y dejá reposar por una hora. Pasado ese tiempo, colocá la mezcla en una licuadora junto con el edulcorante, el almidón de maíz y la vainilla.
- Licuá hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, colocá esta preparación en una olla y cociná a fuego bajo mientras batís o mezclás para que no se pegue. Una vez que espese, pasalo al molde con la base de caramelo y llevá a la heladera por unas 12 horas. Vas a ver que la consistencia es igual a la del flan y exquisita; se desmolda muy fácil.