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VPH en hombres: qué riesgos tiene el Virus del Papiloma Humano y cómo detectarlo a tiempo

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el principal responsable de cáncer de cuello uterino en mujeres y otras afecciones, incluso en hombres.

Virus de Papiloma Humano: ¿cómo ataca al hombre y cuándo hay alto riesgo? Virus de Papiloma Humano: ¿cómo ataca al hombre y cuándo hay alto riesgo?
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten sobre los riesgos del VPH en hombres por su vínculo con cánceres de pene y garganta, destacando la importancia de la prevención y detección temprana hoy.
  • Con más de 150 variantes, el virus se transmite por contacto sexual o piel a piel. En varones, suele manifestarse con verrugas genitales o dificultades para tragar y sangrado oral.
  • La vacunación entre los 9 y 14 años es clave para reducir la incidencia de cáncer a futuro. Fomentar la educación sexual y el tamizaje regular mitigará el impacto sanitario global.
Resumen generado con IA

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es uno de los principales responsables de diversas afecciones, incluido el cáncer de cuello uterino en mujeres y otros tipos de cáncer tanto en hombres como en mujeres. 

Esta infección de transmisión sexual presenta una amplia variedad de factores de riesgo y puede afectar a cada individuo de manera diferente.

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?

El VPH es un grupo de patógenos que se transmiten principalmente a través del contacto sexual o piel a piel, alojándose comúnmente en los genitales o mucosas orales.

Su manifestación más reconocible son las verrugas que pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo.

¿Cómo afecta el Virus del Papiloma Humano y cuándo es de bajo riesgo?

Existen más de 150 tipos de VPH, algunos de los cuales se consideran de alto riesgo, causantes de cáncer, mientras que otros son de bajo riesgo y suelen provocar verrugas genitales. 

Es importante destacar que estos dos grupos de virus pueden tener efectos diferentes en el organismo.

"La recomendación es siempre examinar el área genital antes del sexo penetrativo. Si noto una zona elevada, dura o áspera, debo sospechar que algo no está bien, detener el acto sexual y acudir a un especialista", explica la doctora Hidalgo.

¿El Papiloma Humano afecta a adolescentes?

Los adolescentes que ya iniciaron su vida sexual, incluso a través de prácticas como el "foreplay", tienen riesgo de contraer el VPH. 

Es importante entender que el contacto con secreciones durante el "foreplay" puede transmitir el virus.

"El 'foreplay' es el juego previo antes de la penetración como tal. Pero ya hay contacto con secreciones. Mucha gente considera el sexo oral como parte del 'foreplay', y en realidad, lo consideramos sexo", aclara la doctora Corina.

Por esta razón, se refuerzan las medidas de prevención con la vacunación contra el VPH, recomendada a partir de los 9 años, ya que se demostró que la inmunidad es más efectiva entre los 9 y 14 años, brindando una protección óptima a futuro.

¿Cómo se contagia el Virus del Papiloma Humano?

En la mayoría de los casos, el VPH se transmite principalmente a través del contacto sexual. Aunque existen más de 150 tipos de VPH, aproximadamente 42 de ellos pueden propagarse por vía sexual, independientemente del tipo de relación sexual.

Además del riesgo asociado a tener múltiples parejas sexuales, las personas sexualmente activas también están más expuestas. Es importante tener en cuenta que incluso al tener una sola pareja sexual, sigue existiendo un riesgo de contagio, ya que cada individuo puede traer consigo los antecedentes sexuales de sus parejas anteriores.

Síntomas del Papiloma Humano en mujeres

En el caso de las mujeres, el VPH puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, así como cáncer de vulva, vagina, ano y orofaringe. Además de las verrugas genitales, algunos síntomas que pueden indicar la presencia de esta infección incluyen:

Sangrado o goteo fuera del período menstrual o durante las relaciones sexuales.

Dolor durante la penetración profunda o incomodidad.

Sensación de pesadez y anemia debido a los sangrados.

Problemas para orinar o estreñimiento en casos más graves.

"Lamentablemente, muchas personas pueden estar infectadas sin mostrar ningún síntoma hasta que comienzan a desarrollar lesiones malignas cercanas al cáncer. Por eso es tan importante realizar tamizajes", agrega la Dra. Hidalgo.

Síntomas del Papiloma Humano en hombres

En los hombres, el VPH puede aumentar el riesgo de cáncer de pene, ano y orofaringe. 

El síntoma más común en estos casos es una sensación de bulto en la garganta, dificultad para tragar saliva y pequeños brotes de sangrado al toser.

¿Cómo se trata el Virus del Papiloma Humano?

El tratamiento del VPH varía según la gravedad de la lesión. En muchos casos, especialmente cuando se trata de lesiones premalignas leves, el enfoque es conservador y se centra en la observación y la eliminación de factores de riesgo, como el tabaquismo y la exposición sexual.

En casos de lesiones moderadas a graves, puede ser necesario recurrir a tratamientos locales, quirúrgicos o ablativos, como la crioterapia, la termocoagulación o el tratamiento con láser, entre otros.

Prevención del Papiloma Humano

La prevención del VPH es fundamental y puede lograrse a través de diversas medidas:

Vacunación: Se recomienda la vacunación tanto en niños como en niñas entre los 9 y 14 años, y se ha extendido hasta los 18 años en algunos países. Además, se sugiere completar el esquema de vacunación en mujeres hasta los 45 años.

Tamizaje regular: Las mujeres sexualmente activas deben realizarse pruebas como el Papanicolaou y pruebas de VPH de manera regular para detectar posibles lesiones premalignas.

Uso de preservativos: Aunque no proporcionan una protección total, los preservativos pueden ayudar a reducir el riesgo de transmisión del VPH durante las relaciones sexuales.

Educación sexual: Es importante promover la educación sexual y la conciencia sobre el VPH y sus riesgos para fomentar comportamientos sexuales seguros.



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