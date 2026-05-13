Qué son las galerías Via Wagner, el enorme complejo abandonado que compró Lionel Messi

Otra inversión para el "10"

La compra de las galerías Via Wagner se suma además a otra reciente inversión vinculada al fútbol europeo, luego de que trascendiera su desembarco en el UE Cornellá. Así, mientras continúa brillando dentro de la cancha, el campeón del mundo sigue ampliando un patrimonio empresarial que ya se convirtió en uno de los más importantes entre los deportistas del planeta.