Qué son las galerías Via Wagner, el enorme complejo abandonado que compró Lionel Messi

Resumen para apurados
- Lionel Messi adquirió las históricas galerías Via Wagner en Barcelona por 11,5 millones de euros para transformarlas en un centro corporativo premium en la zona de Turó Park.
- El inmueble de 4.000 m2 llevaba 30 años abandonado por conflictos internos. La operación, realizada vía Edificio Rostower Socimi, busca rehabilitar el espacio para el mercado de elite.
- La compra consolida el imperio de Messi fuera del fútbol, diversificando sus activos en Real Estate y hoteles, reafirmando su éxito empresarial más allá de su carrera deportiva.
Mientras define nuevos desafíos dentro del fútbol, Lionel Messi continúa fortaleciendo su perfil como empresario. En las últimas horas se conoció que el capitán de la selección argentina adquirió las históricas galerías Via Wagner de Barcelona por 11,5 millones de euros, en una operación que rápidamente generó impacto en España.
La propiedad está ubicada en la exclusiva zona de Turó Park y cuenta con unos 4.000 metros cuadrados. El edificio llevaba más de tres décadas abandonado y sin actividad comercial debido a conflictos entre los distintos propietarios de los locales que integraban el complejo. Según trascendió en medios españoles, el lugar permanecía prácticamente paralizado desde 1993.
A través de su empresa Edificio Rostower Socimi, Messi impulsará una remodelación integral para reposicionar el inmueble dentro del mercado premium de Barcelona. El objetivo será transformar las galerías en un espacio moderno destinado a empresas de primer nivel, bancos y fondos de inversión interesados en instalarse en una de las zonas más cotizadas de la ciudad catalana.
La operación representa una nueva muestra del crecimiento del imperio empresarial que construyó el rosarino en los últimos años. Además de sus inversiones deportivas, Messi ya posee hoteles de lujo bajo la marca MiM Hotels, emprendimientos gastronómicos, proyectos audiovisuales y participaciones en compañías vinculadas a la tecnología y al entretenimiento deportivo.
Otra inversión para el "10"
La compra de las galerías Via Wagner se suma además a otra reciente inversión vinculada al fútbol europeo, luego de que trascendiera su desembarco en el UE Cornellá. Así, mientras continúa brillando dentro de la cancha, el campeón del mundo sigue ampliando un patrimonio empresarial que ya se convirtió en uno de los más importantes entre los deportistas del planeta.