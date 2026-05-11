Así es el AT&T Stadium; el estadio de Dallas en el que jugará la selección argentina definirá su suerte en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Argentina jugará dos partidos del Mundial 2026 ante Austria y Jordania en el AT&T Stadium de Dallas en junio, buscando asegurar su pase a octavos en una sede clave para la FIFA.
- El estadio de los Cowboys destaca por su tecnología, techo retráctil y capacidad para 80.000 personas. Repetir sede brinda ventajas logísticas y evita el desgaste por traslados.
- Dallas será un centro operativo central con nueve partidos, incluida una semifinal. El evento consolidará el crecimiento del fútbol en Texas y atraerá a miles de fans argentinos.
La selección argentina encontrará en Dallas mucho más que una sede mundialista. Allí, en el gigantesco AT&T Stadium de Arlington, el campeón del mundo disputará dos de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 y comenzará a construir buena parte de su destino en la Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará en Texas a Austria y Jordania, en un escenario que representa como pocos el modelo estadounidense: tecnología, gigantismo, entretenimiento y una infraestructura pensada para eventos masivos.
Después del debut frente a Argelia en Kansas City, la “Scaloneta” se instalará en una de las sedes más impactantes del torneo. El moderno estadio ubicado dentro del corredor Dallas-Fort Worth tiene capacidad para más de 80.000 espectadores, techo retráctil, climatización integral y un despliegue tecnológico que lo convirtió en referencia global para grandes eventos deportivos y musicales.
No será una sede cualquiera durante el Mundial 2026. El AT&T Stadium albergará nueve partidos, incluida una semifinal, y aparece como uno de los grandes centros operativos de la FIFA en Estados Unidos. Allí convivirán el negocio, el espectáculo y el fútbol en su versión más monumental.
La selección argentina jugará dos veces en ese escenario: primero frente a Austria, el 22 de junio, y luego contra Jordania, el 27. La repetición de sede representa una ventaja logística importante para el cuerpo técnico. Menos traslados, menor desgaste físico y mayor previsibilidad para organizar entrenamientos, descansos y recuperación en un torneo corto en el que cada detalle puede marcar diferencias.
Pero el AT&T Stadium no impacta solamente por lo deportivo. El recinto, inaugurado en 2009 y casa de los Dallas Cowboys de la NFL, fue concebido como una obra destinada a impresionar. Sus dimensiones gigantescas, las tribunas cerradas sobre el campo y la enorme pantalla central colgante (una de las más grandes del mundo) convierten cada partido en una experiencia visual permanente.
En Texas, además, el calor puede transformarse en un factor decisivo. Por eso el techo retráctil y el sistema de climatización adquieren una relevancia central. Los partidos pueden jugarse con techo abierto o cerrado según las condiciones climáticas, algo que modifica no sólo el ambiente sino también el ritmo de los partidos. En pleno verano estadounidense, esa tecnología aparece como un recurso clave para la organización.
Dallas también mantiene una relación particular con la historia argentina en los Mundiales. Durante Estados Unidos 1994, la ciudad recibió seis encuentros, aunque en aquel momento la sede fue el histórico Cotton Bowl. Allí se produjo uno de los capítulos más traumáticos del fútbol argentino: la derrota 2 a 0 frente a Bulgaria pocos días después del doping positivo de Diego Maradona que sacudió al Mundial y al país.
Ubicada en una de las regiones con mayor crecimiento futbolístico de Estados Unidos, la ciudad cuenta con cerca de 176.000 jugadores registrados y una cultura soccer que se expandió de manera acelerada durante las últimas décadas. La tradicional Copa Dallas, considerada el torneo juvenil internacional más importante del país, reúne cada año a miles de futbolistas y a más de 150.000 espectadores.
El fútbol dejó hace tiempo de ser un deporte periférico en Texas. La FIFA detectó ese crecimiento y transformó a Dallas en una de las grandes bases del Mundial 2026. El AT&T Stadium ya recibió eventos de escala planetaria como un Super Bowl, un Juego de las Estrellas de la NBA, múltiples ediciones de la Copa Oro y también partidos de la Copa América 2024. Todo en ese recinto parece pensado para albergar acontecimientos gigantescos.
El turno de la selección argentina
Durante esos días, Arlington probablemente deje de sentirse texana para convertirse en una ciudad atravesada por camisetas albicelestes, caravanas y canciones mundialistas. Miles de argentinos llegarán desde distintos puntos de Estados Unidos y también desde el país para acompañar a Lionel Messi y a la “Scaloneta” en una etapa que puede resultar decisiva para la clasificación.