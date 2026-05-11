Así es el AT&T Stadium; el estadio de Dallas en el que jugará la selección argentina definirá su suerte en el Mundial 2026

La selección argentina encontrará en Dallas mucho más que una sede mundialista. Allí, en el gigantesco AT&T Stadium de Arlington, el campeón del mundo disputará dos de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 y comenzará a construir buena parte de su destino en la Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará en Texas a Austria y Jordania, en un escenario que representa como pocos el modelo estadounidense: tecnología, gigantismo, entretenimiento y una infraestructura pensada para eventos masivos.