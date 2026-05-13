Créditos hipotecarios 2026: qué bancos ofrecen la cuota más baja para comprar una vivienda

De acuerdo con el comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), existe una marcada diferencia entre las distintas propuestas de créditos hipotecarios disponibles en el país, tomando como referencia un préstamo de 100.000 dólares a 20 años. El análisis pone el foco en el valor de la cuota inicial, un indicador clave para medir la capacidad de pago y el nivel de compromiso financiero que implica acceder a una vivienda propia.