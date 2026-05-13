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Créditos hipotecarios 2026: qué bancos ofrecen la cuota más baja para comprar una vivienda

Factores específicos, tales como la obligación de depositar el sueldo en la entidad elegida, también influyen en el costo final de la operación.

Créditos hipotecarios 2026: qué bancos ofrecen la cuota más baja para comprar una vivienda Créditos hipotecarios
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El BCRA relevó los créditos hipotecarios de 2026 en Argentina: para un préstamo de US$ 100.000 a 20 años, el Banco Nación ofrece la cuota más baja del mercado con $756.536 mensuales.
  • La variación de cuotas depende de tasas (6% a 15%) y plazos. Acreditar haberes en la entidad es clave para reducir el interés, mientras la financiación promedia el 75% de la propiedad.
  • Estas condiciones marcan la accesibilidad habitacional. El mercado inmobiliario dependerá de la relación cuota-ingreso, que exige sueldos de hasta $3,5 millones según la entidad.
Resumen generado con IA

De acuerdo con el comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), existe una marcada diferencia entre las distintas propuestas de créditos hipotecarios disponibles en el país, tomando como referencia un préstamo de 100.000 dólares a 20 años. El análisis pone el foco en el valor de la cuota inicial, un indicador clave para medir la capacidad de pago y el nivel de compromiso financiero que implica acceder a una vivienda propia.

Los resultados muestran variaciones significativas entre las entidades bancarias, principalmente debido a las diferentes tasas de interés y plazos de financiación ofrecidos. Además, ciertas condiciones particulares —como la exigencia de acreditar haberes en el banco elegido— pueden modificar el costo total del crédito y convertirse en un factor determinante al momento de elegir la opción más conveniente.

Nuevos créditos hipotecarios: requisitos, tasas y salarios mínimos

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Cuota por banco: cuánto se paga

Entre las entidades que ofrecen financiamiento a 20 años, la cuota inicial más baja corresponde al Banco Nación, con $756.536 mensuales. Luego aparecen:

ICBC: $811.620

Banco Ciudad: $849.421

BBVA: $849.421

Credicoop: $881.556

En un nivel intermedio se ubican:

Banco Macro: $914.250

Banco del Sol: $947.485

Santander: $981.243

Galicia: $981.243

Banco Patagonia: $994.889

Entre las cuotas más altas a 20 años figuran:

Comafi: $1.050.258

Brubank: $1.157.253

Por otro lado, algunas entidades no ofrecen plazos de 20 años, lo que impacta directamente en el valor de la cuota:

Supervielle: $1.381.964 (a 15 años)

Banco Hipotecario: $1.050.258 (a 15 años)

La diferencia de plazo es clave: a menor cantidad de años, mayor es la cuota mensual, ya que el capital se devuelve en menos tiempo.

Tasas de interés: el factor decisivo

Las tasas explican gran parte de las diferencias en las cuotas. Para clientes que acreditan sueldo, el relevamiento muestra:

Desde 6% (Banco Nación)

Hasta 15% (Supervielle)

En el rango medio:

ICBC: 6,9%

BBVA: entre 7,5% y 9,5%

Credicoop: 8%

Banco Macro: 8,5%

Banco del Sol: 9%

Santander y Galicia: 9,5%

Patagonia: 9,7%

Brubank: 12%

Cuando no se acreditan ingresos en el banco, las tasas suben significativamente. Por ejemplo:

Banco Nación: 12%

ICBC: 9,9%

BBVA y Galicia: 11,5%

Banco del Sol: 12,5%

Brubank: 14%

Cuánto financian los bancos

Otro punto clave es el porcentaje del valor de la propiedad que financia cada entidad:

Entre 70% y 80% en la mayoría de los casos

Hasta 80%: Banco Hipotecario y BBVA

Hasta 70%: Banco Ciudad

Hasta 65%: Supervielle

Algunos bancos aplican esquemas diferenciados según el destino:

Mayor financiación para primera vivienda

Menor porcentaje para segunda propiedad

Requisitos de ingreso y condiciones

En cuanto a la relación cuota-ingreso:

La mayoría de los bancos fija un tope del 25%

Banco Hipotecario baja ese límite al 20%

Sobre ingresos mínimos:

ICBC: cerca de $1 millón

Brubank: $850.000

Credicoop: $3,5 millones

BBVA: equivalente a cuatro salarios mínimos

En muchos casos, estos requisitos no están explícitamente informados, lo que agrega un nivel de incertidumbre para quienes buscan acceder al crédito.

Temas Banco Nación de la República Argentina
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