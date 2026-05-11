Plazo fijo en mayo 2026: qué banco paga más por invertir $1 millón

Más allá de las tasas elevadas, los especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con una inflación proyectada en descenso hacia el cierre de 2026, la atención se concentra cada vez más en la tasa real, es decir, el rendimiento una vez descontada la suba de precios. Aunque el plazo fijo perdió parte del atractivo que tuvo en otros momentos, todavía se mantiene como una alternativa elegida por su bajo riesgo y su liquidez frente a opciones más complejas como los fondos comunes de inversión o el mercado de capitales.