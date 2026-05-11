Plazo fijo en mayo 2026: qué banco paga más por invertir $1 millón

Resumen para apurados
- En mayo 2026, bancos argentinos ofrecen rendimientos dispares para inversiones de $1 millón ante la baja de tasas del BCRA, buscando atraer ahorristas con diversas opciones de retorno.
- La política del BCRA redujo las tasas nominales. Mientras bancos tradicionales pagan entre 15% y 19,5%, entidades digitales y financieras lideran el mercado con retornos del 25,5%.
- Con la inflación en descenso, el foco se desplaza hacia el rendimiento real. El plazo fijo se consolida como herramienta de bajo riesgo y liquidez frente a opciones más complejas.
En un contexto económico atravesado por la baja de tasas impulsada por el Banco Central de la República Argentina, el plazo fijo tradicional atraviesa una etapa de cambios. Los ahorristas que durante años recurrieron a esta herramienta para resguardar su dinero frente a la inflación ahora encuentran rendimientos nominales mucho más bajos que los registrados meses atrás. Aun así, las diferencias entre las tasas que ofrece cada banco siguen siendo determinantes al momento de elegir dónde invertir.
Colocar $1 millón a 30 días se convirtió en una referencia clave para pequeños y medianos inversores. Con una Tasa Nominal Anual cercana al 19% en los principales bancos, el plazo fijo dejó de representar una ganancia elevada y pasó a funcionar como una alternativa de resguardo. En este escenario, revisar y comparar las tasas de cada entidad financiera resulta fundamental, ya que la distancia entre el banco que más paga y el que menos ofrece puede traducirse en varios miles de pesos de diferencia en apenas un mes.
Cuánto rinde 1 millón de pesos según el banco
Actualmente, el ranking de rendimientos refleja una fuerte paridad entre los bancos públicos y las principales entidades privadas. El Banco de la Nación Argentina y el Banco Credicoop ofrecen una tasa del 18,5%, lo que permite obtener cerca de $15.205 en 30 días por un depósito de $1.000.000. Un escalón más arriba aparecen el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro, con tasas de entre 19% y 19,5%, que generan una ganancia mensual cercana a los $16.000.
Dentro del sector privado, el BBVA Argentina y el ICBC Argentina mantienen propuestas competitivas con tasas de 18,75% y 18,8%, respectivamente. En contraste, el Banco Santander Argentina se ubica entre las opciones más conservadoras con una TNA del 15%, equivalente a un retorno de $12.328 por cada millón invertido. Esta diferencia lleva a muchos ahorristas a analizar si conviene seguir operando con su banco habitual o trasladar sus fondos hacia entidades con mejores rendimientos.
Bancos digitales y financieras: cuáles son las tasas más altas
Para quienes buscan mejores rendimientos fuera de los bancos tradicionales, las billeteras virtuales y las entidades digitales aparecen como las opciones más atractivas del mercado. El Banco del Sol y el Banco Mariva ofrecen tasas cercanas al 22%, mientras que compañías financieras como Crédito Regional y Reba encabezan el ranking con TNAs de entre 25% y 25,5%. Con esos porcentajes, una inversión de $1 millón puede generar ganancias mensuales superiores a los $20.000.
Más allá de las tasas elevadas, los especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con una inflación proyectada en descenso hacia el cierre de 2026, la atención se concentra cada vez más en la tasa real, es decir, el rendimiento una vez descontada la suba de precios. Aunque el plazo fijo perdió parte del atractivo que tuvo en otros momentos, todavía se mantiene como una alternativa elegida por su bajo riesgo y su liquidez frente a opciones más complejas como los fondos comunes de inversión o el mercado de capitales.