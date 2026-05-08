“Illuminate”: cómo es la nueva canción oficial del Mundial 2026 que lanzó la FIFA

¿Por qué fueron elegidas Reyez y Elyanna?

La elección de Reyez y Elyanna no parece casual. Ambas artistas representan identidades culturales híbridas y una mirada global sobre la música actual. Reyez, reconocida por letras personales y un estilo marcado por la intensidad emocional, logró posicionarse como una de las voces más particulares del R&B contemporáneo. Elyanna, en tanto, se convirtió en una referencia internacional por mezclar pop árabe, sonidos latinos y música occidental, ayudando a visibilizar la cultura de Medio Oriente en la escena global.