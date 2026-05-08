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“Illuminate”: cómo es la nueva canción oficial del Mundial 2026 que lanzó la FIFA

El tema, que es protagonizado por Reyez y Elyanna, busca representar la diversidad cultural del torneo con una mezcla de ritmos globales.

“Illuminate”: cómo es la nueva canción oficial del Mundial 2026 que lanzó la FIFA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FIFA lanzó 'Illuminate', la cuarta canción oficial del Mundial 2026 interpretada por Jessie Reyez y Elyanna para promover la diversidad cultural del torneo en Norteamérica.
  • Producido por Cirkut, el tema fusiona R&B y ritmos árabes. Se suma a lanzamientos previos de artistas como Daddy Yankee y Belinda, consolidando el universo sonoro de la competencia.
  • Con 48 selecciones, FIFA busca que el álbum refleje una identidad global. Se lanzarán más temas antes del debut el 11 de junio, uniendo fútbol, música y espectáculo internacional.
Resumen generado con IA

La Copa del Mundo 2026 sigue construyendo su identidad mucho antes de que ruede la pelota. Y, como ocurre cada vez más en los grandes eventos deportivos, la música ocupa un lugar central en esa estrategia global. La FIFA presentó “Illuminate”, el cuarto sencillo oficial del álbum del Mundial, una colaboración entre Jessie Reyez y Elyanna que mezcla sonidos urbanos, pop y fuertes influencias del Medio Oriente.

La canción, producida por el multipremiado Cirkut, busca representar uno de los conceptos que atraviesan al Mundial 2026: la diversidad cultural. El tema combina R&B alternativo, ritmos árabes y elementos del pop contemporáneo en una propuesta que apunta a conectar públicos de distintas partes del planeta.

“Illuminate” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y se suma a una lista de sencillos que FIFA viene utilizando para construir el universo sonoro del torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

¿Por qué fueron elegidas Reyez y Elyanna?

La elección de Reyez y Elyanna no parece casual. Ambas artistas representan identidades culturales híbridas y una mirada global sobre la música actual. Reyez, reconocida por letras personales y un estilo marcado por la intensidad emocional, logró posicionarse como una de las voces más particulares del R&B contemporáneo. Elyanna, en tanto, se convirtió en una referencia internacional por mezclar pop árabe, sonidos latinos y música occidental, ayudando a visibilizar la cultura de Medio Oriente en la escena global.

Según se informó, Reyez donará sus ganancias obtenidas por la canción a distintas causas benéficas, mientras que Elyanna apoyará proyectos solidarios vinculados al Mundial.

La FIFA busca que el álbum oficial de la Copa del Mundo funcione como algo más que una simple banda sonora. La idea es construir un relato multicultural alrededor del torneo, utilizando artistas de distintos continentes y géneros musicales para representar la diversidad del certamen más grande del fútbol.

Antes de “Illuminate”, el álbum ya había presentado otros tres sencillos: “Lighter”, de Jelly Roll y Carín León; “Por Ella”, interpretado por Los Ángeles Azules y Belinda; y “Echo”, colaboración entre Daddy Yankee y Shenseea.

Cada uno de esos lanzamientos apuntó a un perfil cultural diferente: música regional mexicana, ritmos caribeños, reggaetón, pop latino y ahora una fuerte influencia árabe y cinematográfica.

El objetivo es claro: que el Mundial 2026 tenga una identidad musical tan global como el propio torneo. La Copa será la primera con 48 selecciones y FIFA pretende que esa amplitud también se refleje fuera de la cancha.

Los próximos sencillos y el álbum completo serán presentados antes del partido inaugural, previsto para el 11 de junio en Ciudad de México. Mientras tanto, la FIFA continúa transformando al Mundial en una experiencia cultural total, donde el fútbol convive cada vez más con la música, el entretenimiento y la industria global del espectáculo.

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