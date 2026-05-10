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Insólito: hinchas del Barcelona apedrearon el colectivo de sus propios jugadores antes del clásico

Fanáticos culés confundieron el vehículo del plantel con el del Real Madrid en la previa del clásico en el Camp Nou. Luego también atacaron el colectivo visitante y rompieron uno de sus vidrios.

Los hinchas del Barcelona apedrearon el colectivo que transportaba a sus propios jugadores. Los hinchas del Barcelona apedrearon el colectivo que transportaba a sus propios jugadores.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas del Barcelona apedrearon por error el micro de su propio equipo al confundirlo con el del Real Madrid en la previa del clásico decisivo por La Liga en las inmediaciones del Camp Nou.
  • El incidente ocurrió entre miles de fanáticos ante un operativo de seguridad desbordado. Luego del error, los hinchas también atacaron el bus del Real Madrid y rompieron uno de sus vidrios.
  • El hecho obligó a reforzar la custodia policial. Barcelona busca asegurar el título local ante un Madrid en crisis, en un clima de tensión extrema que podría marcar futuros protocolos.
Resumen generado con IA

La previa del clásico entre Barcelona y Real Madrid dejó una situación tan insólita como tensa en las inmediaciones del Camp Nou. Un grupo de hinchas culés confundió el micro de su propio equipo con el del rival y terminó apedreando a los futbolistas del Barcelona.

El episodio ocurrió horas antes del encuentro que puede definir el título de La Liga. Miles de fanáticos aguardaban la llegada de los planteles cuando comenzaron a lanzar piedras contra un colectivo creyendo que transportaba al Real Madrid. Sin embargo, se trataba del micro del conjunto dirigido por Hansi Flick.

La confusión generó sorpresa entre los presentes y obligó a reforzar el operativo de seguridad en los alrededores del estadio. A pesar del error, cuando finalmente arribó el plantel del Real Madrid, algunos simpatizantes retomaron las agresiones y volvieron a arrojar piedras contra el vehículo visitante.

Según trascendió, uno de los impactos rompió un vidrio del micro que trasladaba a los futbolistas del conjunto madrileño.

El clásico se disputa en un contexto especial para el Barcelona, que tiene la posibilidad de consagrarse campeón de La Liga ante su clásico rival. Con dos fechas por jugarse, un empate o una victoria le alcanzan al equipo catalán para asegurar matemáticamente el título.

Del otro lado, el Real Madrid llega golpeado futbolística e institucionalmente, en medio de rumores sobre cambios importantes de cara a la próxima temporada.

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