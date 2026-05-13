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Una provincia se prepara para la llegada del viento zonda y anticipan cambios en el clima

El pronóstico anticipa viento zonda en sectores de precordillera, con nubosidad variable, circulación de viento sur y temperaturas que tendrán un fuerte contraste entre mínimas y máximas.

Anticipan viento zonda en una provincia argentina Anticipan viento zonda en una provincia argentina Meteored
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mendoza espera hoy viento Zonda débil en la precordillera y Malargüe entre las 14 y 19 horas, lo que generará cambios térmicos y mayor nubosidad en toda la provincia.
  • El fenómeno vendrá seguido por ráfagas del sur hacia la noche. Pese al Zonda, las mañanas seguirán frías con mínimas de 1°C en el Valle de Uco y máximas de 24°C en el llano.
  • La marcada amplitud térmica define una transición climática en la región. Se prevé que el aumento de nubosidad se extienda al Gran Mendoza, aunque no se pronostican lluvias.
Resumen generado con IA

El viento zonda volverá a sentirse en una provincia argentina y el pronóstico meteorológico ya anticipa cambios importantes en las condiciones del tiempo durante las próximas horas. Aunque el fenómeno se presentará con intensidad débil, afectará distintas áreas de la provincia y estará acompañado por variaciones de temperatura y circulación de viento sur.

Anticipan nieve durante casi 24 horas seguidas y un fuerte temporal de frío en una provinia del sur

Anticipan nieve durante casi 24 horas seguidas y un fuerte temporal de frío en una provinia del sur

Según el reporte difundido por Contingencias Climáticas, el zonda se hará presente principalmente en sectores de la precordillera y el sur de Mendoza, en una jornada que también tendrá nubosidad variable y amplitud térmica marcada.

Qué zonas de Mendoza tendrán viento Zonda

El informe oficial indicó que el fenómeno podría desarrollarse entre las 14 y las 19 en toda la zona de precordillera y especialmente en el sur de Malargüe.

Además, se prevé el avance de una leve circulación de viento sur desde el sur hacia el norte provincial entre las 14 y las 21. Las áreas más alcanzadas por esta situación serán el Este y el Sur de Mendoza.

Con el correr de la tarde también aumentará la nubosidad en distintas regiones. Primero afectará la zona Sur y luego se extenderá hacia el Gran Mendoza, el Norte y el Este provincial.

Cómo estarán las temperaturas en Mendoza

Pese a la presencia de viento Zonda, las temperaturas máximas se mantendrán agradables en gran parte del llano mendocino, con registros previstos entre los 23° y 24°.

Sin embargo, las mañanas seguirán siendo frías en algunos sectores. En Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, las mínimas podrían ubicarse entre 1 y 2 grados, generando un importante contraste térmico a lo largo del día. Por el momento, no se esperan precipitaciones en la provincia.

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